Beautiful spoiler 24-28 agosto 2020: Thomas sta per essere scoperto

Finalmente ricominciano le puntate di Beautiful in prima Tv assoluta su Canale 5. Le anticipazioni dal 24 al 28 agosto svelano che Thomas sarà nei guai, visto che Xander non si arrenderà e continuerà a cercare le prove contro di lui per dimostrare la sua implicazione nella morte di Emma Barber. Il Forrester sarà dunque in serio pericolo, visto che potrebbe finire in carcere. Nel frattempo, Hope sarà immersa nei suoi tristi ricordi.

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful della prossima settimana rivelano che Hope si ricorderà che proprio un anno fa aveva scoperto di aspettare un bambino. Di certo non poteva immaginare che la sua piccolina morisse, o almeno questo è quello che ancora crede. Tuttavia, la verità sulla reale condizione di Beth è ancora lontana.

Beautiful puntate dal 24 al 28 agosto 2020 su Canale 5

Cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera Beautiful, che torna su Canale 5 da lunedì? Thomas sorprenderà Hope facendole una strana proposta. Per assicurarsi che vada a buon fine, il giovane Forrester si servirà dell’aiuto di Douglas, l’unico capace di far sciogliere Hope. Il bimbo si presenterà davanti a lei con un anello di fidanzamento e le chiederà di sposare Thomas.

Stando agli spoiler di Beautiful, Hope ci penserà un po’ prima di accettare la proposta di matrimonio di Thomas ma alla fine cederà. La Logan junior però non sarà così convinta di convolare a nozze. La notizia arriverà all orecchie di Brooke, che temerà per la sorte di sua figlia. La Logan si confiderà così con Liam, che avrà i medesimi sospetti.

Xander alla ricerca della verità

Nelle puntate della prossima settimana di Beautiful, Xander avrà un ruolo essenziale. Il ragazzo, a dispetto degli avvertimenti di Zoe, continuerà ad indagare su Thomas e sulla notte in cui Emma Barber ha perso la vita. Dopo molte ricerche, Xander scoprirà il gps della macchina del Forrester e lo esaminerà a fondo, giungendo ad una sconvolgente verità.

Come rivelano gli spoiler di Beautiful delle puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Canale 5, Xander verrà a sapere che la macchina di Thomas si trovava sulla stessa strada in cui Emma ha perso la vita… cosa ci faceva lì? Per il giovane e perfido Forrester arriveranno tempi bui, ma si metterà subito all’opera per allontanare da sé ogni sospetto. Nel frattempo, Brooke cercherà di mettere in guardia Hope, pronta a sposare un uomo davvero molto pericoloso. Anche Liam non sarà del parere, ma la Logan junior continuerà per la sua strada.