Un posto al sole, spoiler 24-28 agosto: Clara si mette in pericolo

Da non perdere le nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 24 al 28 agosto 2020. Clara finirà per mettersi nei guai per la sua eccessiva preoccupazione nei confronti di Alberto Palladini. Nel frattempo, Marina Giordano si accorgerà di avere ancora un buon rapporto con Roberto e di potersi fidare di lui. La cosa non piacerà a Fabrizio, ancora rovente di gelosia. Marina chiederà così a Ferri di aiutarla ma, a sorpresa, l’imprenditore mostrerà un certo astio nei suoi confronti.

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, vedremo Clara nei guai dopo aver scoperto una terribile verità. La ragazza non potrà fare altro che rivolgersi a Giulia ed Angela, pregandole di aiutarla. Intanto, Viola continuerà a provare gelosia nei confronti di Susanna e non si fiderà più del marito Eugenio.

Un posto al sole anticipazioni puntate dal 24 al 28 agosto 2020

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Serena e Filippo dovranno unire le forze per risolvere la complicata situazione che li ha coinvolti. Intanto, Clara trova sollievo nella compagnia di Patrizio, che non aspettava altro. Eugenio, deciso a sconfiggere Tregara e i suoi uomini, metterà in atto un’altra trappola per il criminale, sperando sia la volta la buona. Cutugno invece non abbandonerà l’idea di corteggiare Dolly ma come al solito si metterà nei pasticci.

Crisi nera tra Viola ed Eugenio. Dopo aver scoperto la verità, la Bruni non avrà alcuna intenzione di vedere il marito, anche se Giulia e Raffaele proveranno a minimizzare l’accaduto. Stando agli spoiler di Un posto al sole, Tregara esprimerà il desiderio di incontrare almeno per una volta la figlia, ma ciò potrebbe costargli molto caro. Tra Filippo e Serena le cose andranno sempre più male e la ormai ex coppia capirà di non poter più tornare indietro.

Giulia contro Alberto Palladini

Capito quanto sia pericoloso stare accanto a lui, la Poggi consiglierà a Clara di dimenticare Alberto, anche se sa che la giovane è innamorata di lui. Le anticipazioni di Un posto al sole svelano poi che Patrizio e Rossella si troveranno a prendere una decisione importante e non scevra di pericoli. Viola non intenderà scendere a compromessi con Eugenio, mostrando un atteggiamento molto duro e rigoroso che infastidirà anche l’amica del cuore Angela.

Infine, nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 24 al 28 agosto 2020, Fabrizio dovrà partire per un viaggio di lavoro in Russia, dando modo a Marina e Roberto di passare del tempo insieme. I due si stuzzicheranno a vicenda, rifiorerà la vecchia ma mai sopita passione?