Tempesta d’amore, spoiler 24-28 agosto 2020: Bela innamorato di Lucy

Vediamo insieme cosa succederà nelle nuove puntate della soap opera tedesca Tempesta d’amore in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Rete 4. La perfida Annabelle continuerà a giocare sporco ma verrà fermata da una improvvisa idea di Paul. Come sappiamo, la dar lady deve mantenere il segreto sulla morte di Romy e dimostrare che i ricordi di Christopher sono errati. La donna ha drogato Paul per tentare di sedurlo, ma i due non sono arrivati al dunque.

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Paul capirà di essere stato ingannato da Annabelle e così si sottoporrà ad un esame tossicologico. Ad aiutarlo sarà come sempre il suo amico Michael. Intanto, Bela capirà che i suoi sentimenti nei confronti di Lucy sono forti e che vanno oltre la semplice amicizia. In difficoltà, comincerà a cambiare atteggiamento diventando sempre più scostante con lei.

Tempesta d’amore trame dal 24 al 28 agosto 2020

Ci sarà una sorpresa per Eva e Robert, in attesa del loro figlio. La donna, mentre sta passeggiando, avvertirà improvvisamente le doglie. Intanto, come svelano le nuove anticipazioni di Tempesta d’amore, Walter sarà pronto a partire per Amburgo, dove lo attende la clinica specializzata. L’uomo ha potuto passare il Natale con la sua famiglia e ora dovrà andare incontro al triste destino. Natasha sarà affranta e non si accorgerà che Michael è ricaduto nella dipendenza.

Stando agli spoiler di Tempesta d’amore, Annabelle sarà nei guai. Paul infatti verrà a sapere come è morta Romy e il suo unico desiderio sarà quello di affrontare la responsabile. A calmarlo sarà Michael, anche se non con facilità. Non andrà bene nemmeno tra Tim e Nadja, visto che la giovane penserà bene di ricattarlo.

Nadja ha un nuovo piano

La perfida Nadja, nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, dirà a Tim di avere intenzione di abortire. Franzi, dal canto suo, non vorrà rinunciare al suo amore e così continuerà a combattere. Bela nasconderà di nuovo i sentimenti per Lucy, mentre Eva e Robert verranno a sapere che il loro bimbo potrebbe avere dei problemi, anche se le doglie sono state un falso allarme.

Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rai 3 dal 24 al 28 agosto 2020, vedremo Paul prendere una decisione: si alleerà con Christoph per mettere in ginocchio Annabelle, che di certo non starà a guardare. Alfons farà una sorpresa a Hildergard che resterà senza parole mentre Lucy, vedendo quanto sia buono Bela con i bambini, inizierà a pensare che forse non è solo un amico.