Oroscopo 20 agosto 2020: momento di riflessione per i Cancro, Acquario pazienti

L’Oroscopo del 20 agosto esorta i Cancro ad esaminare un po’ la situazione e a capire cosa si vuole davvero. Gli Acquario devono essere pazienti, specie nel lavoro

Previsioni 20 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Se in amore non riuscite ad ottenere le conferme che cercate, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sfera professionale. Oggi sarete in grado di fare grandi cose. Vi sentite pieni di energia, pertanto, sfruttate la situazione per risolvere tutto ciò che avevate in sospeso.

Toro. Nella giornata odierna vi sentite particolarmente attivi. Questo, però, non implica necessariamente l’essere impulsivi. In amore potreste essere molto audaci e gettarvi a capofitto in una nuova relazione. Nel lavoro, invece, sarete in grado di porre rimedio anche alle situazioni più complesse.

Gemelli. L’Oroscopo del 20 agosto vi esorta ad essere cauti e a mantenere la calma. La giornata si prospetta un po’ movimentata. Potrebbero presentarsi delle rogne, le quali vi agiteranno non poco. Specie nel lavoro cercate di tenere a freno i bollori o c’è il rischio di creare qualche danno pericoloso.

Cancro. I nati sotto questo segno potrebbero affrontare un momento di turbolenza per quanto riguarda i sentimenti. A risentire di questo aspetto negativo saranno, soprattutto, le coppie nate da poco, o quelle che erano già in crisi da un po’ di tempo. Approfittate del momento per capire cosa volete davvero.

Leone. Momento di ripresa e rinascita per i Leone. Se in questo periodo avete assistito al collasso della vostra relazione sentimentale, sappiate che d’ora in poi la situazione cambierà e recupererete tantissimo. Nel lavoro non c’è nulla che vi turba, godetevi questa quiete finché potete.

Vergine. La giornata odierna si prospetta un po’ tesa, specie dal punto di vista emotivo. Potreste sentire il peso dei vostri doveri e lasciare che prendano il sopravvento sui piaceri. Cercate di mantenere un equilibrio. Se agite solo cercando di compiacere gli altri finirete per essere molto infelici.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti dei nati sotto questo segno continueranno a vivere in una bufera per quanto riguarda i sentimenti. In amore vi sentite un po’ troppo instabili ed avrete la sensazione di camminare sul filo del rasoio. Nel lavoro, invece, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni.

Scorpione. L’Oroscopo del 20 agosto vi esorta ad essere ottimisti. Vi state accingendo ad una fase di recupero che vi regalerà belle soddisfazioni, sia dal punto di vista lavorativo, sia sentimentale. Se avete discusso con il partner, oggi è la giornata giusta per recuperare. Sul lavoro ci saranno belle novità.

Sagittario. Se avete la testa occupata da mille progetti è il momento di fare un po’ di ordine. Per i nati sotto questo segno è sempre opportuno essere impegnati in qualcosa, ma non sovraccaricatevi di troppi impegni. In amore c’è un miglioramento, specie per le coppie che avevano discusso.

Capricorno. I Capricorno stanno vivendo una fase transitoria e di cambiamento. In amore potrebbero esserci delle novità, che sarete lieti di accogliere in questo momento. Nel lavoro, invece, ciò che poteva sembrarvi un problema, adesso assumerà una connotazione differente.

Acquario. Molti di voi sono alla ricerca del grande amore. Se non lo avete ancora trovato, potreste trovare molto interessanti delle avventure estive piene di passione. Nel lavoro le cose stanno andando verso un miglioramento, ma dovete essere impazienti e aspettare almeno il prossimo mese.

Pesci. Quando non siete in grado di controllare ciò che vi circonda, andate in tilt. Siate un po’ più calmi perché la giornata odierna potrebbe rivelarsi più nervosa del previsto. Evitate le discussioni inutili e date peso solo alle cose importanti. In amore potrebbe esserci qualche sorpresa.