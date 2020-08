Alessandra Amoroso stupenda in bikini, lo scatto a testa in giù fa impazzire il web (Foto)

Ne sono passati di anni da quando una timida Alessandra Amoroso vinceva Amici di Maria De Filippi. Era il 2009 e quella era la nona edizione del talent di Queen Mary. Oggi, la Amoroso ha conquistato, con la sua voce e la sua sensibilità, un numero altissimo di fans che, giorno dopo giorno, la seguono sui social network.

E proprio sui social, Alessandra Amoroso posta alcuni momenti delle sue giornate. Uno degli ultimi scatti pubblicati ha mandato tutti in visibilio. Si tratta di una foto in bikini che fa risaltare il fisico statuario e atletico della cantante ma non solo. Un dettaglio, infatti, ha fatto sorridere i fans: la foto è a testa in giù! Vediamo tutti i dettagli.

Alessandra Amoroso, fisico perfetto

Alessandra Amoroso ha indubbiamente un fisico perfetto. Lo abbiamo già constatato nelle tantissime foto in bikini che la cantante ha pubblicato negli anni. Oggi, a pochi giorni dal suo 34esimo compleanno (festeggiato il 12 agosto), la Amoroso si è dilettata a dimostrare tutto il suo equilibrio. A testa in giù, con i gomiti appoggiati a terra, tiene, infatti, i piedi in aria e posa per questo bellissimo scatto.

Una cornice bellissima sembra circondare Alessandra Amoroso che si sta concedendo, in questo periodo, alcuni giorni di relax nella sua terra d’origine, la Puglia. Proprio questo è il posto in cui la cantante trova la vera serenità. La didascalia della foto, composta da pochissime parole, rende molto bene l’idea. “Nel mio equilibrio” scrive la Amoroso sottolineando non solo l’equilibrio fisico della posa ma anche come solo in Puglia trovi il suo equilibrio interiore.

I fans

Le reazioni dei fans al post di Alessandra Amoroso non si sono fatte attendere per nulla. In appena un giorno, infatti, lo scatto ha ricevuto oltre 116 mila like e un numero molto elevato di commenti. Tutti, naturalmente, hanno un tono entusiastico e manifestano l’ammirazione per la ragazza che, oltre che brava, è davvero molto bella. “Simmetria dei desideri”, scrive qualcuno mentre altri stuzzicano un po’ la cantante incitandola a cantare in questa posizione.

Circondata dall’affetto della sua famiglia, Alessandra Amoroso si sta rilassando molto in questi giorni. Tutti questi commenti non possono che farle piacere dal momento che la ragazza ha sempre amato molto il contatto con il propri fans. Per il momento, festeggiato il compleanno in famiglia, c’è chi si chiede se ci fosse, o meno, un fidanzato a far festa a ritmo di musica.