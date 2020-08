Maria De Filippi si confessa, “Non riuscirei mai a vivere senza un cane…”

Maria De Filippi ama molto i cani. La regina di casa Mediaset non ha mai nascosto di avere un debole per questi animali e lo ha ribadito, nelle ultime ore, in un’intervista rilasciata a Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Proprio tra le righe del settimanale, la conduttrice ha parlato del rapporto con i suoi due cani di cui non potrebbe proprio fare a meno.

Ugo e Filippa sono i due bassotti che riempiono le giornate, sempre molto impegnate, di Maria De Filippi. Uno dei due cani, il maschietto, ha dato non poche preoccupazione alla donna che ha confessato come, quando il suo amico a quattro zampe era malato, è stata in apprensione.

Maria De Filippi e la malattia del cane Ugo

Uno dei periodi più difficili per Maria De Filippi coincide con la malattia del suo cane Ugo. A raccontarlo è stata la stessa conduttrice. “Ugo ha 15 anni” ha detto, proseguendo “Ha avuto due tumori ed è sopravvissuto a tutto. Per me è stata paura e sofferenza“. Il dolce bassotto, quindi, ce l’ha fatta e si è mostrato, pochi mesi fa, ai tempi del lockdown, a passeggio proprio con la proprietaria.

Maria De Filippi ha spiegato di sentirsi molto responsabile nei confronti dei propri cani dal momento che gli animali non possono prendere decisioni per sé stessi. “Per il mio cane la decisione la prendo io ee mi sento davvero male”. Chi ha un cane e lo considera come un membro della propria famiglia può comprendere bene lo stato d’animo con cui la De Filippi affronta i problemi dei propri cani, specie del più anziano.

Filippa, bassotto curioso

Maria De Filippi, dopo aver parlato della paura per Ugo e del sollievo per la sua guarigione, ha parlato anche dell’altro bassotto che fa parte della sua vita, Filippa. Si tratta, in questo caso, di una femminuccia arrivata quando Ugo era già adulto. “Mi piace tanto Filippa“ ha raccontato la conduttrice spiegando “Ha una carattere particolare: è tanto curiosa e ha un senso di possesso molto spiccato”.

Filippa pare essere molto gelosa di Maria De Filippi. “Non sopporta chi si muove nei miei spazi perché li ritiene i suoi. Lei è così piccola che mi viene spontaneo proteggerla” ha sostenuto la conduttrice. La conclusione la dice tutta sull’amore per i cani. La De Filippi, infatti, afferma con fermezza “Non credo proprio che riuscirei a vivere senza un cane“.