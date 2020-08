Lorenzo Riccardi sarà opinionista fisso a Uomini e Donne? L’indiscrezione

La prossima stagione di Uomini e Donne si avvicina e Maria De Filippi, insieme a tutta la redazione, è al lavoro per definire i dettagli. Particolari importanti che, a quanto pare, caratterizzeranno un’edizione molto diversa dal passato. Tra coloro che potrebbero essere al centro delle attenzioni, c’è anche Lorenzo Riccardi. L’ex tronista, infatti, potrebbe accaparrarsi un ruolo importante.

Si vocifera, infatti, che proprio Lorenzo Riccardi potrebbe diventare uno degli opinionisti fissi di Uomini e Donne. Sembra, in particolare, che il ragazzo andrà a sostituire Gianni Sperti durante alcune puntate del dating show di Maria De Filippi. Le prime indiscrezioni in merito, è certo, stanno facendo impazzire i fans. Entriamo nel dettaglio.

Lorenzo Riccardi opinionista nel trono classico

Sull’impostazione che Maria De Filippi darà alla sua trasmissione (in onda dal prossimo 14 settembre) se ne sono dette tante. Si è parlato di un annullamento del trono classico per poi presentare i tre possibili tronisti tra cui il pubblico dovrà scegliere chi far sedere sulla fatidica sedia rossa. Si è parlato di un cambio di ruolo per Tina Cipollari che si sarebbe dovuta, addirittura, sedere nel parterre femminile del trono over.

Il nome di Lorenzo Riccardi è venuto fuori nelle ultime ore in merito alla possibile alternanza degli opinionisti, a seconda del tipo di trono che si registrerebbe. Per il trono over, in particolare, ritroveremmo sempre Tina Cipollari e Gianni Sperti. Per il trono classico, invece, potrebbe arrivare proprio il compagno di Claudia Dionigi, tra l’altro non nuovo a commentare le vicende all’interno del dating show. Nessuna conferma e nessuna smentita, almeno per il momento.

La reazione dell’ex tronista

Non è un segreto che Lorenzo Riccardi abbia sempre amato moltissimo sedere tra gli “opinionisti” di Uomini e Donne e dire la sua sulla dinamica delle varie coppie. “Ancora non so nulla“ ha dichiarato il ragazzo, aggiungendo “spero di essere riconfermato così mi diverto un po’”. Chi ha seguito la scorsa edizione e le constatazioni del ragazzo avrà ben capito la battuta di Riccardi. Certe dinamiche, difatti, sembrano farlo molto divertire.

Lorenzo Riccardi, quindi, potrebbe essere una figura fissa di Uomini e Donne. Tra le ambizioni del 24enne milanese, però, ci sarebbe anche quella di poter partecipare al Grande Fratello VIP. Pare, tra l’altro, che ogni anno Riccardi abbia partecipato ai provini per entrare nella casa più spiata d’Italia senza, però, esserci ancora mai riuscito. Chissà che un giorno non realizzi anche questo sogno.