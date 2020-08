Vladimir Luxuria vuota il sacco su un politico sposato e con figli: “Mi chiamava di continuo”

Ma anche Vladimir Luxuria parla delle avance ricevute da un politico

Nel nuovo numero del magazine Novella 2000 attualmente in edicola è contenuta una lunga intervista a Vladimir Luxuria. Quest’ultima è molto restia nel parlare della sua vita preferisce sentimentale, ma anche quelli familiari e intimi. “Se frequento una persona cerco di rispettare il diritto di chi mi sta accanto o vuole uscire con me una sera in piena tranquillità e totale anonimato”, ha dichiarato l’ex Parlamentare.

Ma per il periodico diretto da Roberto Alessi l’ex naufraga ha deciso di parlare della sua identità. Ma anche delle conseguenze avute quando faceva parte della Camera dei deputati.

Inoltre ha svelato un clamoroso retroscena su un politico sposato e con figli dal quale ha ricevuto più volte delle proposte intime. “Mi sono ritrovata bersagliata al quadrato per la mia appartenenza politica e per la mia identità di genere. Un politico mi chiamava continuamente all’interfono lamentando che non lo avessi salutato Non c’era nulla tra noi, quando ha cominciato a insistere gli ho detto che avrei convocato i giornalisti”, ha confessato l’ex inviata dell’Isola dei Famosi.

L’ex Parlamentare svela come deve essere il suo uomo ideale

Intervistata dal settimanale Novella 2000, Vladimir Luxuria ha confessato il suo prototipo di uomo. L’ex Parlamentare della fila comunista ha detto di credere molto nel potere della seduzione e di essere abbastanza orgogliosa. In poche parole se per caso riceverebbe un rifiuto la ferirebbe. Di conseguenza aspetta sempre che sia l’altra persona a fare il primo passo verso di lei: “Sono attratta dal fascino maschile, dalla gentilezza dei modi ma non sono una che aspetta il principe azzurro a braccia conserte”.

Chi vuole stare al suo fianco non deve assolutamente vergognarsi di stare insieme ad una trans, ma non deve essere nemmeno un pantofolaio, ma deve farla sorridere e spronarla. “Voglio il classico uomo che ti apre la portiera della macchina perché trovo che questi festi siano il grande segno di virilità”, ha asserito Luxuria.

Vladimir Luxuria parla delle vacanze all’epoca del Coronavirus

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Vladimir Luxuria ha deciso di rimanere in Italia e trascorrere le vacanze estive al mare. Intervistata da Novella 2000, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato: “C’è stato un momento in cui ci hanno fatto credere che non avremmo potuto neppure andare in vacanza, quindi ogni volta che faccio un bagno riesco a apprezzare le piccole cose che prima davo per scontate”.