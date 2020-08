Raimondo Todaro rompe il silenzio e sbotta: “Fatevi i fatti vostri…”

Raimondo Todaro sbotta sui social network

Dopo il rinvio dello scorso marzo per la quarantena dovuta al Covid-19, ora è tutto pronto per la 15esima edizione di Ballando con le Stelle. Infatti, i vari danzatori professionisti del programma condotto da Milly Carlucci ultimamente stanno condividendo spesso sui loro canali social come si stanno preparando per il debutto.

Ad esempio, di recente Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina e Raimondo Todaro hanno postato una Storia su Instagram in cui ironizzavano dopo aver fatto il tampone.

Mentre le donne avevano la mascherina, il ballerino siciliano ne era sprovvisto e per evitare le critiche da parte del web, ha detto: “Prima che qualcuno mi dica che non ho la mascherina, spieghiamo che abbiamo fatto il test, ci hanno ‘tamponato’ e siamo risultati negativi”. Poi si è sfogato così: “E comunque fatevi i fatti vostri, che vi interessa se abbiamo la mascherina o meno?”.

Ballando con le Stelle riadattato a causa della pandemia

Quindi, prima che i tre danzatori di Ballando con le Stelle iniziassero le prove si sono fatti il tampone per capire se erano positivi o meno al Covid-19. A causa dell’emergenza sanitaria bisogna rispettare delle norme molto rigide e misure di sicurezza per evitare il contagio da Coronavirus. Di conseguenza bisogna fare spesso i tamponi frequenti e sopratutto mantenere la distanza fisica.

Per questo motivo il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, che da sempre si basa su sfide di ballo, in questa edizione è stata rivisitata la formula. Di recente, Lucrezia Lando, altra ballerina del programma ha annunciato che le prove di Ballando 2020 partiranno la settimana prossima.

Ballando con le Stelle 15 parte il 12 settembre 2020

Dopo varie incertezze e rinvii, finalmente si conosce la data di messa in onda. Ebbene sì, sabato 12 settembre 2020 inizierà la 15esima edizione di Ballando con le Stelle che si andrà a sfidare con Tu si que vales di Maria De Filippi.

Da qualche giorno sul web sono iniziati a circolare i possibili accoppiamenti tra i personaggi del mondo dello spettacolo e non e i ballerini professionisti. Nel dettaglio il veterano Raimondo Todaro potrebbe fare coppia con l’ex padrona di casa de La prova del cuoco Elisa Isoardi. Ovviamente si tratta di un’indiscrezione e ancora non c’è nulla di certo.