Pierluigi Diaco, l’annuncio su Katia Ricciarelli a Io e Te: “Lo farà per la prima volta…”

Pierluigi Diaco e l’annuncio su Katia Ricciarelli

Il terzo appuntamento settimanale di Io e Te si è aperto con un tono più serio e triste a causa delle notizie che arrivavano direttamente da Caronia. Ovviamente Pierluigi Diaco ha dato spazio alla sparizione del piccolo Gioele Mondello e il ritrovamento del suo corpo. Per tale ragione la scaletta della puntata di mercoledì 19 agosto 2020 ha subito uno stravolgimento.

L’intervista all’ospite principale, ovvero al giornalista Giampiero Mughini, è stata fatta con un tono molto più serio. Infatti si è parlato della vita del professionista siculo ma nello stesso tempo arrivavano degli aggiornamenti da Messina. Subito dopo, però, ha fatto un regalo al pubblico di Rai Uno, facendo un annuncio su Katia Ricciarelli. “Sarà un momento straordinario, nei prossimi giorni la signora Katia Ricciarelli, per la prima volta a Io e Te, si esibirà dal vivo”, ha detto il professionista.

La cantante lirica si esibisce per la prima volta dal vivo e Io e Te

Nella puntata di Io e Te andata in onda mercoledì 19 agosto 2020, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha fatto un annuncio in diretta. Infatti, il giornalista ha voluto preparare il pubblico di Rai Uno alla prima esibizione dal vivo di Katia Ricciarelli. Una trasmissione che tra due settimane volgerà a termine.

Dopo averla definita una sorpresa, però, a dir la verità l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fornito ai telespettatori qualche piccolo spoiler- “Lo spazio solitamente dedicato alla canzone sarà gestito interamente dalla voce di Katia Ricciarelli, che in studio, qui dal vivo, ci regalerà un momento incredibile”, ha detto Diaco. Il presentatore ha anche detto che già da giorni si sta lavorando in maniera scrupolosa perché tutto vada nel migliore dei modi.

Giampiero Mughini fa delle precisazioni sul servizio mandato in onda su di lui

E se nel secondo appuntamento settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco non si accorto di essere già in onda, in quello successivo è stata segnata dal ritrovamento dei resti del piccolo Gioele Mondello. Un fatto di cronaca avvenuto a Caronia, nei pressi dell’autostrada Palermo-Messina.

Per tale ragione l’ospite principale, Giampiero Mughini, ha fatto notare con molta parsimonia i vari errori nel servizio di presentazione sul suo conto. “Ci sono tre, quattro errori, ma perdonabili: errare humanum est”, ha asserito il giornalista che è un fan sfegatato della Juventus.