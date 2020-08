Adriana Volpe contro Serena Enardu per la bandiera naziata: “Altra cosa la svista”

Serena Enardu e la foto su Instagram con la bandiera nazista

Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che tra Adriana Volpe e Serena Enardu ci sono stati dei momenti di tensione. A distanza di qualche mese la conduttrice a Ogni Mattina ha voluto dire la sua sulle foto che l’ex gieffina e la sorella gemella Elga hanno postato sui loro account Instagram. Nello specifico, le due sorelle sono state invitate ad una festa di compleanno di un’amica in comune.

Al momento della foto di rito del taglio della torta, i follower si sono accorti che sul dolce era presente una bandierina con la svastica, ovvero nazista. Le due hanno provato a oscurare l’immagine con delle emoticon gigantesche ma ormai la frittata era stata fatta. Ovviamente il popolo del web si è indignato per quanto accaduto e le dirette interessante hanno chiesto scusa via social.

Adriana Volpe al vetriolo contro l’ex tronista di Uomini e Donne

Ma a Ogni Mattina, la padrona di casa Adriana Volpe ha avuto da ridire sulle giustificazioni date da Serena Enardu su Instagram. L’ex compagna di Pago ha dato la sua versione dei fatti, ma per l’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia non bastano.

Per tale ragione in diretta ha tuonato così: “Ha detto che si è trattata di una svista. Io aggiungerei che una cosa è una svista, un’altra la svastica. Sono due cose molto differenti”. Ovviamente la moglie di Roberto Parli lo ha detto con tono garbato e al momento non è arrivata la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne. Giungerà nei prossimi giorni?

Serena Enardu lancia una frecciatina velenosa ad Adriana Volpe?

A dire il vero dopo lo sfogo di Adriana Volpe a Ogni Mattina, sulle Instagram Stories di Serena Enardu ha condiviso una clip dove appare sorridente e ascolta un brano. A corredo del filmato l’ex gieffina ha scritto: “Cercasi attenzione”. Per caso si tratta di una frecciatina velenosa nei confronti dell’ex collega di Giancarlo Magalli?

Nel frattempo la Volpe che per settimane è stata in bilico per gli ascolti bassi del format di TV8, ora pare che quest’ultimo con la nuova formula abbia trovato una boccata d’ossigeno aumentando di un per cento di share.