Adriano Celentano è il cantante più ricco d’Italia: il Molleggiato ha patrimonio da capogiro

Adriano Celentano considerato il cantante più ricco del nostro Paese

Nelle ultime ore Adriano Celentano è stato menzionato dalla figlia di una sua ex fiamma. Stiamo parlando di Naike Rivelli che si è scagliata contro il Molleggiato per aver detto pubblicamente di aver avuto una storia con la madre Ornella Muti quando entrambi erano impegnati sentimentalmente.

E a proposito del cantante che lo scorso anno ha fatto flop con Adrian è uno dei personaggi che fanno parte dello spettacolo più pagate del nostro Paese. Ovviamente c’è una classifica che mostra alle prime posizioni i giocatori di calcio, ma non solo. Il marito di Claudia Mori ha un patrimonio da far girare la testa, tra ville e un patrimonio molto cospicuo. Ma andiamo a vedere nello specifico a quanto ammonterebbe.

La lunga carriera artistica del Molleggiato

Ebbene sì, Adriano Celentano cantante più ricco del Bel Paese. Il Molleggiato ha mosso i suoi primi passi nella musica verso la fine degli Anni Cinquanta e ancora oggi è in attività. Un po’ di tempo fa l’ideatore di Adrian ha raggiunto un grande traguardo, ovvero quello dei 60 anni di carriera.

Nonostante abbia soffiato 83 candeline, il professionista non ha nessuna intenzione di andare in pensione e godersi la sua famiglia. Dopo essersi ritirato dalle scene per qualche anno dalle scene, è tornato sul piccolo schermo con il suo cartoon e lo spettacolo. Un progetto che non è piaciuto molto al pubblico di Canale 5 infatti gli ascolti sono risultati bassi.

Il possibile patrimonio di Adriano Celentano: cifre da capogiro

La lunga carriera di Adriano Celentano è sempre stata costellata da grandi successi, dagli Anni Sessanta fino ai giorni nostri. Ma a quanto ammonta il suo patrimonio? Sembra che il Molleggiato d’Italia durante il suo periodo di attività si sia riuscito ad accantonare una bella somma. Stando ai bene informati, la fortuna del noto cantante ammonta a circa 50 milioni di euro, ragion per la quale viene considerato il cantante più ricco del nostro Paese.

Riuscirà a mantenere tale primato a lungo, oppure qualche suo collega riuscirà a superarlo? Nel frattempo il professionista si è visto recapitare una ramanzina da parte della 45enne Naike Rivelli. Replicherà alla primogenita di Ornella Muti? Non rimane che attendere i prossimi giorni.