Veronica Ursida fa una dedica a Giovanni dopo la rottura: “Nulla ha più senso” (FOTO)

La storia d’amore nata a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è finita a causa di uno sbaglio di lei, per tale motivo la donna ha fatto una dedica al suo ex. Stando a quanto emerso dai social, la relazione tra i due protagonisti sarebbe finita a causa di un grosso errore commesso dalla donna.

A dare conferma di tale versione dei fatti sono stati i diretti interessati, che non hanno esitato a raccontare la vicenda ai follower. Se lui, però, sembra alquanto fermo sulla sua decisione, lo stesso non può dirsi di lei.

La rottura tra Veronica e Giovanni

Dopo l’annuncio inerente la rottura tra Veronica e Giovanni, lei ha deciso di fargli una dedica sui social. La Ursida sembra non aver preso affatto bene la separazione, in quanto sarebbe la causa dell’ira del suo ex. Dalle loro bocche, però, sono trapelate poche informazioni in merito all’errore clamoroso compiuto dalla dama. Molti utenti stanno riempendo di domande gli ultimi post dei diretti interessati, ma nessuno dei due si è sbilanciato in merito.

Giovanni si è semplicemente limitato a dire di aver dato troppe possibilità alla donna, le quali sono state tutte sprecate. Pertanto, adesso si è stufato ed ha deciso di interrompere irrimediabilmente il loro rapporto. La notizia ha deluso molti fan, i quali continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Nel dettaglio, molti stanno asserendo che quando c'è l'amore si risolve tutto e così andrà anche per la coppia.

La dedica della Ursida

Ad ogni modo, se i fan sperano in un ritorno, anche Veronica è della stessa idea, sta di fatto che ha voluto fare una dedica al suo Giovanni. La donna ha pubblicato uno scatto che ritrae loro due insieme, foto che è stata effettuata il 26 luglio di quest’anno. Entrambi sono al mare e lei è intenta a dare un tenero bacio sulla guancia al suo uomo. Veronica ha condiviso la canzone di Eros Ramazzotti chiamata Sei un pensiero speciale.

In particolar modo, la dama si è soffermata sulla frase che dice “Mentre mi accorgo che nulla ha più senso se il tuo abbraccio non c’è”. Da tali parole, quindi, si evince chiaramente che la donna sia profondamente delusa e pentita per come siano andate le cose tra loro. Longobardi, però, non sembra avere nessuna intenzione di fare un passo indietro.