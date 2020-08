Maddalena Corvaglia la fine della sua storia d’amore con Alessandro Viani

Maddalena Corvaglia lascia Viani, troppi problemi e discussioni tra i due

Maddalena Corvaglia ed il compagno con il quale condivideva la sua vita da ormai 4 anni, Alessandro Viani, si sono lasciati. Questo è quanto rivelato da Alberto Dandolo sul settimanale Diva e Donna. L’ex velina di Striscia la notizia e l’esperto di mobili non sono riusciti a superare la crisi nata proprio qualche mese fa, il periodo del coronavirus ha dato problemi un po’ a tutti, mettendo alla prova diverse coppie.

Molte di queste si sono lasciate venendo incontro alla realtà: non essere fatti per stare insieme. Questo sembrerebbe essere successo a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Andrea Damante e Giulia De Lellis ed infine anche anche alla Corvaglia che ha detto addio ad Alessandro Viani. Nessuno lo avrebbe mai detto ed invece i problemi sono stati il motivo di rottura indiscutibile.

Maddalena Corvaglia, il lockdown per lei è stato rivelatore, l’addio all’immobiliarista arrivato dopo la quarantena

Maddalena Corvaglia avrebbe lasciato Alessandro proprio nelle scorse settimane, il periodo del lockdown per loro è stato uno dei motivi più gravi di discussioni insuperabili. Hanno convissuto a stretto contatto per diversi mesi, con loro in casa c’era anche la figlia di lei Jamie Carlyn, nata dal matrimonio precedente con il chitarrista di Vasco Rossi. Hanno discusso parecchio, non hanno avuto tempo per se stessi dedicandosi troppo all’altro.

Nessuno dei due poteva uscire di casa per lavoro o qualsiasi altro problema e hanno iniziato a non andare d’accordo. Trascorsa questa maretta avendo la possibilità di uscire e separarsi hanno colto l’occasione anche per valutare e decidere cosa fare. Poi è stata la Corvaglia a prendere in mano le redini e decidere per entrambi. Non lo amava abbastanza per portare avanti una situazione apparentemente difficile.

Nessun matrimonio per i due, Maddalena lo ha seguito negli Stati Uniti ma alla fine si è tirata indietro

Eppure l’ex velina era davvero presa da lui, innamoratissima. La prova è arrivata quando al termine della relazione con l’ex marito, dopo aver conosciuto Alessandro ha mollato ogni cosa per seguirlo negli Stati Uniti d’America. Avevano anche parlato di matrimonio, si sarebbero dovuti sposare a breve. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito, forse lo faranno più in là o forse per niente.

Maddalena è sempre stata molto riservata, qualunque notizia è venuta fuori sul suo conto soltanto per i paparazzi. Sia lei che lui tengono parecchio alla privacy, quindi probabilmente non comunicheranno i motivi della rottura ai follower sui social. D’altronde questo è ciò che hanno fatto molte coppie che si sono dette addio in questo periodo. Per esempio Belen e Stefano.