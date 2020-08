Luciana Littizzetto un post al veleno il web si chiede a chi fosse riferito (FOTO)

Luciana Littizzetto, a chi è rivolto l’aforisma pubblicato su Instagram?

Luciana Littizzetto è conosciuta per il suo modo di essere, diretta ed esplicita, non ha mai amato i mezzi termini e le mezze misure. Eppure in questo caso sembrerebbe aver adottato un comportamento non propriamente suo. Qualche ora fa ha pubblicato sul profilo ufficiale Instagram un’immagine, si tratta di un aforisma poco chiaro, sull’amore e sull’amicizia.

Non ha taggato nessuno, non ha fatto nomi, quindi non si sa a chi possa essere rivolta la frase. Si pensa sia rivolta a qualche utente di instagram ma almeno fino ad ora sono arrivati soltanto diversi cuoricini e niente di più. Ai cuoricini, come sempre, la donna ha risposto con dei like.

Luciana Littizzetto, la relazione con il suo compagno è giunta al termine

Luciana Littizzetto non è molto conosciuta dai giornali di gossip e dai paparazzi che di lei hanno sempre avuto poco da raccontare perché è tanto riservata. A prescindere da ciò né lei né il suo compagno hanno compiuto passi falsi. Si sono sempre mantenuti sulla giusta strada non dando modo di fare nascere chiacchiere inutili. In questo ultimo periodo è apparsa sempre sorridente e felice, come se tutto andasse come sempre benissimo, in realtà dopo 20 anni d’amore, la sua relazione con Davide Graziano, musicista di un gruppo conosciuto, Africa united, è terminata.

Non si sono mai sposati, ma hanno adottato due bambini Vanessa e Jordan. Hanno creato la famiglia che hanno sempre desiderato chiudendo il cerchio della perfezione e dando loro il massimo che potessero donare. I fan che sono aggiornati sulla sua vita sentimentale hanno pensato l’aforisma potesse essere rivolto proprio a lui, una frecciatina forse per incoraggiarlo a fare dei passi indietro, magari per ritornare insieme.

L’amore del suo pubblico che la incoraggia e la acclama in attesa di rivederla su Rai 3

La Littizzetto, piccola quanto allegra, è amata dal pubblico che anche in questo caso ha dato tutto l’affetto possibile incoraggiandola ed affermando che come ogni brutto periodo anche questo passerà e sarà soltanto un lontano ricordo ben presto.

Tante parole di stima e di affetto si susseguono sotto il post Instagram. Poi tra un commento e l’altro si leggono i complimenti di coloro che la seguono dall’inizio della sua carriera televisiva e che affermano di non vedere l’ora di rivederla in TV a Che tempo che fa, per ricominciare a ridere grazie agli sketch della donna di fianco a Fabio Fazio. Disturbatrice professionale ed irriverente, si conferma anche quest’anno il top. È impossibile sostituirla, nessuno ha le sue stesse capacità naturali.