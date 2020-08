Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Irene Capuano non si sentono più: i motivi della fine dell’amicizia

Oltre ad aver trovato il fidanzato, Claudia e Irene avevano instaurato una forte amicizia tra di loro. Ma ormai da tempo non si sentono più e Claudia ha chiarito ogni cosa

Uomini e Donne: l’amicizia tra Claudia Dionigi e Irene Capuano

L’anno scorso a Uomini e Donne sulle sedie rosse era seduti Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. I due ragazzi avevano avuto la possibilità di fare i tronisti quando la redazione ha scoperto che Sara Affi Fella (che entrambi corteggiavano nella stagione precedente) aveva mentito a tutti facendo finta di essere single solamente per avere popolarità.

Ebbene, durante il percorso fatto di uscite, litigi e riappacificazioni due corteggiatrici hanno stretto un rapporto d’amicizia particolare. Queste erano Claudia Dionigi e Irene Capuano. In studio erano sempre vicine e complici. Una confortava l’altra e si spalleggiavano a vicenda. Il tutto è stato reso ancora più bello dal fatto che entrambe hanno avuto il loro lieto fine: Lorenzo ha scelto Claudia, Luigi ha scelto Irene.

Tuttavia, se Claudia con Lorenzo ha iniziato una convivenza dopo poche settimane e adesso stanno vivendo felici la loro storia d’amore, per Irene non è andata altrettanto bene. Lei e Luigi si sono lasciati dopo pochi mesi. Da quel momento le due ex corteggiatrici hanno iniziato a non sentirsi più come prima e più volte i fan le hanno interrogate su questo.

Claudia spiega i motivi della fine dell’amicizia con Irene

Quindi da tempo è evidente che Claudia e Irene si sono allontanate. In un primo momento entrambe non hanno voluto parlare dell’argomento, poi invece Claudia l’ha fatto. L’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv in cui ha chiarito questa vicenda. In realtà tra le due non è successo assolutamente nulla, ma Irene si è legata ad altre persone, ha iniziato a frequentare altre persone e perciò c’è stato un allontanamento inevitabile.

Claudia ha comunque riferito che continua a seguire Irene sui social e la trova una bravissima ragazza. Dunque apparentemente è tutto a posto. Tuttavia, pare che il nuovo fidanzato di Irene, Christian, conosca molto bene Lorenzo Riccardi. Dunque, come mai questa non è stata un’opportunità di riavvicinamento tra le due?

Uomini e Donne sta per tornare

Uomini e Donne, il programma dove non solo nascono amori ma anche profonde amicizie, sta per tornare su Canale 5 dal 14 settembre. Si parla di un’edizione mista per le prime puntate in cui si parlerà anche di Temptation Island. Ma sappiamo già che ci saranno sicuramente due tronisti uomini.