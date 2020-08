Paola Di Benedetto in vacanza con Federico Rossi: presto un nuovo programma televisivo per lei

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si stanno godendo qualche giorno di vacanza in Sardegna. Presto però ci saranno nuovi impegni di lavoro

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tra le coppie protagoniste dell’estate. La loro storia d’amore è nata due anni fa quando lei, delusa dall’epilogo della relazione con Francesco Monte, ha scritto a Federico parlando delle canzoni del duo Benji e Fede. Dopo un anno c’è stata una crisi improvvisa e si vociferava di tradimenti, ma qualche mese dopo sono tornati insieme più affiatati di prima.

Hanno vissuto un momento difficile quest’anno quando lei ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip (uscendone da vincitrice) e quindi per tre mesi non si sono potuti incontrare. Alla fine del reality, inoltre, l’emergenza sanitaria e il lockdown dovuti alla diffusione del Coronavirus hanno impedito loro di ricongiungersi. Ma niente di grave, la lontananza ha fatto capire alla coppia che era il momento di andare a convivere.

Hanno scelto casa a Milano ma nel frattempo si stanno godendo l’estate. Avevano programmato un viaggio in Grecia ma i problemi dei voli legati al Coronavirus, i problemi legati ai documenti da possedere, ha stravolto i loro piani. Paola e Federico hanno quindi trascorso il secondo anniversario a Modena per poi partire per la Sardegna.

Il settimanale Chi li ha immortalati in una serie di scatti in cui la giovane coppia si diverte e si ama al mare tra bagni rinfrescanti e serate romantiche. Tuttavia, anche loro stessi mostrano quello che fanno attraverso i propri profili social per condividere alcuni momenti con chi li segue con affetto.

Un nuovo programma per Paola

Nonostante questa estate sia dedicata al mare, al sole e alla spensieratezza, presto arriverà settembre e i programmi per la coppia cambieranno. Inizieranno la loro convivenza a Milano. Strano che abbiano deciso di abitare lì essendo lei di Vicenza e lui di Modena? Non troppo, infatti gli impegni lavorativi di entrambi li portano spesso nella capitale lombarda.

A proposito di questo, Federico dovrà continuare la sua carriera da cantante senza Benji (il duo si è sciolto pochi mesi fa), mentre per Paola è in arrivo un altro progetto. Dopo Ciao Darwin, Colorado, L’Isola dei Famosi, Mai Dire Talk e Grande Fratello Vip, Paola si sta preparando per un nuovo programma televisivo. Le registrazioni inizieranno a breve ma per il momento non si hanno altre informazioni o indiscrezioni a riguardo.