Nina Moric contro Fabrizio Corona: “Un incubo, vende la presenza di suo figlio” (FOTO)

Tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrava essere tornato il sereno ma, a quanto pare, è solo una pace apparente. In questi giorni, Carlos sta trascorrendo molto tempo insieme a suo padre e questa è una cosa che inizialmente faceva piacere alla modella.

Con il passare del tempo, però, e notando le situazioni in cui l’ex paparazzo sta coinvolgendo suo figlio, la Moric ha cambiato idea. Poche ore fa, infatti, sui social ha dato luogo ad uno sfogo senza precedenti contro il suo ex marito.

Lo sfogo di Nina Moric contro Fabrizio

Sono diversi giorni che Nina Moric sembra criticare il comportamento di Fabrizio Corona, specie per quanto concerne il suo ruolo di genitore. Dopo aver perso molti anni di crescita di suo figlio, adesso l’ex paparazzo ha deciso di rifarsi. I due, infatti, trascorrono insieme moltissimo tempo e questo sta generando grande gioia per l’appena diciottenne. Un po’ meno contenta, però, è sua madre. In queste ore, la Moric ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha accusato Corona di vendere la presenza di suo figlio in un ristorante.

Nel caso specifico, pare che Fabrizio si sia “servito” di suo figlio per i suoi business in un ristorante a Forte dei Marmi. Lo sfogo della croata è nato dal fatto che avrebbe voluto trascorrere le vacanze insieme a Carlos, ma questo le è stato impedito da suo padre. Quest’ultimo avrebbe spinto il figlio ad andare con lui ad una cena sponsorizzata alimentando le sue collaborazioni lavorative. (Continua dopo la foto)

La reazione di Corona

Nina Moric è sembrata inorridita dal comportamento di Fabrizio Corona al punto da definire un incubo tutta questa situazione. Secondo il punto di vista della modella, Carlos sarebbe solo una merce di scambio per suo padre, sarebbe questo il motivo per il quale Corona ha tutto questo interesse di stare con lui. La donna ha definito “Un orrore che non avrà mai fine” il comportamento del suo ex marito.

Dopo lo sfogo della protagonista, Fabrizio ha condiviso delle Instagram Stories in cui appare serenamente insieme a suo figlio. I due sono intenti a fare colazione e l’ex paparazzo fa dell’ironia in merito alla serata trascorsa ieri all’interno del ristorante in questione. Nello specifico, Corona ha provato a spiegare al figlio quali siano le regole principali legate alle sponsorizzazioni sul web.