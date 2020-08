Francesco Facchinetti, lo sfogo al vetriolo: “Fa più vittime il Coronavirus o il lockdown?” [VIDEO]

View this post on Instagram

Tanti parlano ma nessuno fa la domanda giusta: “FA PIÙ VITTIME IL CORONA VIRUS O IL LOCKDOWN?” Non bisognerebbe scegliere tra queste 2 cose, non si può giocare con la vita delle persone. Ma se lo stato non aiuta i bisognosi, purtroppo, chi tra di loro non muore per il Virus rimarrà presto senza soldi…sempre che non sia già ora senza una lira!