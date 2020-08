Uomini e Donne, ex tronista scrive un libro: ‘Non sarà un’autobiografia’

Ex tronista scrive un libro

Giulia De Lellis è il personaggio pubblico di Uomini e Donne più seguito del momento. La sua storia d’amore, fatta di alti e bassi con Andrea Damante, sta incuriosendo soprattutto i telespettatori di Maria De Filippi. Ai tempi della loro separazione, lei scrisse il libro autobiografico per raccontare del tradimento subito dal dj veronese.

A seguire anche l’ex tronista Valentina Dallari ha deciso di mettere su carta il periodo del ricovero ospedaliero per l’anoressia. A breve anche un altro volto noto del programma si affiderà a un’editoria per pubblicare un suo libro. Non sarà un’autobiografia, ma un mezzo per essere aggiornati sulle dinamiche del mondo circostante.

‘Fare il tronista non significa interessarsi solo di vestiti e rossetti’

Un ex tronista scrive un libro che si focalizzerà su un argomento molto interessante per gli appassionati di lettura. Il ragazzo in questione è Marco Cartasegna, noto per essere stato seduto sul trono accanto a Luca Onestini. A quest’ultimo diede del filo da torcere per conquistare la corteggiatrice Soleil Sorge.

Alla fine Marco scelse Federica Beninca, ma le cose non andarono bene al punto tale da lasciarsi prima del tempo. Quando Luca entrò nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil non ci ha pensato due volte a dirgli addio per stare con Marco. Purtroppo dopo circa un anno hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra. Attualmente lei è fidanzata con l’ex di Ivana Mrazova (compagna di Luca) mentre Marco ha rivelato di avere dei progetti importanti a cui pensare, come la stesura di un libro.

Ha detto che tratterà vari argomenti, come la politica, l’economia e l’attualità. La proposta è arrivata dalla casa editrice della Mondadori. In effetti sui social il giovane ha sempre affrontato queste tematiche per aggiornare e confrontarsi con la vasta platea di follower. Ciò dimostra che non tutti i partecipanti del programma sono fatti della stessa pasta.

‘Ho preso tre taglie, peso 92 Kg’

L’ex tronista scrive un libro su politica, ma spesso tende a condividere anche dei pensieri personali. Per esempio ha riferito di sentirsi più a suo agio con un po’ di pancetta. Non si sta dedicando tanto all’attività fisica, dato che ha altro a cui dedicarsi. L’estetica è un’ottima carta di presentazione, ma bisognerebbe puntare su altre qualità.