Ilary Blasi, le calzature edizione limitata hanno un costo spropositato [FOTO]

Ilary Blasi nella bufera per uno scatto su Instagram

Ilari Blasi è finita ancora una volta al centro dell’attenzione ma anche delle polemiche per una foto che ha postato su Instagram. La moglie di Francesco Totti visto che se lo può permettere non rinuncia ai vestiti griffati e al lusso sfrenato nemmeno durante le vacanze estive.

La conduttrice di casa Mediaset ha fatto vedere al suo folto numero di follower il suo look da spiaggia che ha un valore intorno ai due mila euro. Ovviamente non è l’unica che fa parte del mondo dello spettacolo a sfoggiare degli outfit e degli accessori super costosi durante le uscite al mare. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto di recente.

La moglie di Francesco Totti indossa un paio di scarpe firmate che costano 2 mila euro

Sui suoi canali social, di recente Ilary Blasi ha mostrato ai seguaci di Instagram il suo look vacanziero. In pratica la consorte de Er Pupone ha messo in mostra un paio di scarpe Nike Air Jordan edizione limitata, il cui valore ammonterebbe circa due mila euro. Alle sneakers dal costo spropositato, l’ex padrona di casa del Grande Fratello ha abbinato un costume Moschino che costa intorno ai 200 euro.

Che la professionista romana l’ex attaccante giallo-rosso non badassero a spese è ormai una cosa risaputa. Infatti la coppia è proprietaria di un lussuoso appartamento nella Capitale e ogni periodo estivo si concede delle vacanze in luoghi da sogno a bordo di yacht extra-lusso. (Continua dopo il post)

Oltre a Ilary Blasi anche altre vip sono criticate dal web

Nonostante utilizza dei vestiti e accessori super costosi e firmati, Ilary Blasi più delle volte è stata criticata dal popolo del web per i suoi look che non la valorizzerebbero per nulla. Oltre alla moglie di Francesco Totti, nel mirino dei leoni da tastiera ci sono finiti pure Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che è stata accusata di ostentare la sua (accusata di ricchezza.

Ma anche la fashion blogger ed influencer cremonese Chiara Ferragni. Quest’ultima da molto tempo è perseguitata dagli haters che l’accusano di essere una cattiva madre per Leone Lucia per via dei suoi look troppo provocanti. La moglie de Er Pupone preferisce non rispondere alle accuse rimanendo orgogliosa delle sue compre extra-lusso.