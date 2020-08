Nilufar Addati potrebbe avere il Coronavirus: “Sono in isolamento, ho fatto il tampone” (FOTO)

Quest’anno tra le mete estive più ambite c’è stata, sicuramente, la Sardegna. Molte delle persone rientrate da tale luogo, però, hanno scoperto di aver contratto il Covid-19 a seguito della partecipazione a serate caratterizzate da un copioso numero di persone. Tra i personaggi popolari che si sono recati in tale Regione c’è anche Nilufar Addati, la quale adesso potrebbe avere anche lei il Coronavirus.

A parlare della questione è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha commentato la positività al virus di Andrea Petagna, calciatore e possibile fiamma dell’ex tronista. Considerando il peso che ha l’argomento, la diretta interessata ha deciso di parlarne sui social.

Nilufar Addati fa il tampone per il Coronavirus

Poche ore fa, Nilufar Addati ha voluto rassicurare tutti i fan che le hanno scritto in merito alla questione del Coronavirus. La fanciulla è appena tornata dal suo viaggio estivo ed ha deciso di mettersi autonomamente in isolamento domiciliare. La protagonista ci ha tenuto a chiarire di non essere entrata in contatto con nessuno, neppure non la sua famiglia. Una volta rientrata, inoltre, si è sottoposta al test sierologico, il quale è risultato negativo. Successivamente, però, ha deciso di effettuare anche un tampone.

Mentre il test sierologico è stato quasi immediato, per il tampone è necessario aspettare ancora qualche giorno. La Addati, però, ha voluto rassicurare tutti dicendo di stare bene e motivando la sua recente assenza dal mondo dei social dovuta semplicemente ad impegni di lavoro. Nilufar, infatti, sta lavorando da casa alla sua linea Daydreamer e sta evitando i contatti con tutti per restare più sicuri. (Continua dopo la foto)

L’aggiornamento di Andrea Petagna

Dato che sul web era già scoppiata la polemica da parte di persone che hanno accusato la fanciulla di essere stata troppo irresponsabile, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare un appunto. Nilufar Addati, infatti, ha chiarito che, nell’attesa di capire se sia positiva o meno al Coronavirus, rimarrà chiusa in casa. Allo scopo di essere maggiormente sicura, la ragazza ha deciso di misurare anche il livello della sua temperatura corporea in diretta con i fan di Instagram.

L’esito della misurazione non è stato rivelato, ma la napoletana ci ha tenuto a chiarire di essere in forma e di non avere alcun sintomo. Intanto, il suo presunto flirt, Andrea Petagna, ha pubblicato anche lui una Instagram Storie nella quale ha rassicurato i follower dicendo di essere asintomatico.