Uomini e Donne, una coppia mente per visibilità? Ecco l’indizio sul web

Una coppia mente per visibilità

Uomini e Donne è il programma più atteso dagli italiani e il merito è di coloro che si mettono in gioco. Le dinamiche sentimentali regalano tante emozioni al pubblico di Maria De Filippi, anche se a volte sono ingannevoli. Alcuni partecipano per poter diventare famosi e avere guadagni legati al business.

Sara Affi Fella, per esempio, era ancora legata all’ex fidanzato quando scelse Luigi Mastroianni. Il suo scopo era poter firmare contratti con delle aziende e avere più possibilità nel mondo della televisione. Ultimamente si ipotizza che altri personaggi del programma stiano facendo di tutto per far parlare di sé. Si dice che siano una dama e un cavaliere del trono Over. Ecco l’indizio.

‘Sembra che tra loro vada tutto bene’

Una coppia mente per visibilità? Questa è la domanda che tutti si stanno ponendo sui social ultimamente. La coppia in questione è quella composta da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, due partecipanti del Trono Over del programma. Si sono conosciuti prima dell’avvento della pandemia, ma poi sono tornati nello studio prendendo le giuste precauzioni.

Non si sono mai sfiorati né davanti alle telecamere né al di fuori del contesto televisivo per tutelare i propri familiari. Nonostante ciò sono andati avanti nella conoscenza e alla fine sono andati via mano nella mano. Purtroppo avevano molte persone contro, così ogni occasione era buona per dare inizio a delle discussioni.

Una volta terminato UeD, si sono vissuti all’esterno e sembrava che le cose stessero andando per il verso giusto. In realtà entrambi hanno comunicato di essersi lasciati, però alcune fan li hanno visti in un bar qualche giorno fa. Non c’era un clima teso tra loro, in quanto erano disponibili con chi chiedeva una foto. I più scettici credono che si siano messi d’accordo per non finire nel dimenticatoio.

Veronica tornerà nello studio?

Se la coppia mente per visibilità non è certo, fatto sta che se dovesse scoppiare Veronica sicuramente si rimetterebbe in gioco. Non è la prima volta che capita, poiché la prima conoscenza (con Armando Incarnato) non è andata a buon fine. Non hanno fatto altro che punzecchiarsi a vicenda, fino a che la conduttrice è intervenuta per smorzare i toni. Se tornasse nello studio, avrebbe altri pretendenti pronti a corteggiarla.