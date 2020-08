Nuova fiamma per Belen Rodriguez? Ecco la reazione di Stefano

Nuova fiamma per Belen

Belen Rodriguez è la showgirl della televisione italiana più amata del momento. Oltre alle sue doti professionali, è seguita anche per le vicende sentimentali. Si è innamorata di Stefano De Martino quando lui era ancora fidanzato con la cantante Emma Marrone. Nel giro di un anno si sono sposati e hanno avuto un figlio. Si sono detti addio la prima volta per un tradimento del ragazzo e pare che l’ennesima separazione sia dovuta dallo stesso motivo.

Nonostante tutto Belen ha deciso di voltare pagina per sé stessa, quindi si sta aprendo a tante nuove opportunità. Secondo fonti attendibili adesso sarebbe impegnata nella conoscenza di un giovane famoso nel mondo della moda e dell’estetica. I più ottimisti sperano che sia la volta buona. Ecco la reazione di Stefano.

‘Si sta godendo le vacanze in compagnia di un hairstylist’

Nuova fiamma per Belen Rodriguez? Ecco la domanda che in tanti si stanno ponendo sui social. Da quando ha lasciato Stefano, è stata fotografata con vari uomini. Il primo è stato l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, il quale avrebbe molto legato con il piccolo Santiago.

Una sua ex è intervenuta sul web per metterla in guardia perché l’uomo ha sempre avuto il desiderio di raggiungere la popolarità. Subito dopo nella vita di Belen è comparso l’attore Michele Morrone e sembrava che le cose stessero andando per il verso giusto. Purtroppo non è andato avanti il flirt, ma in poco tempo è apparso all’orizzonte un altro pretendente.

Si tratta di Antonio Spilbanese, un hairstylist noto nel capoluogo lombardo. I due sono stati beccati insieme a Ibiza in questi giorni, così il gossip si è scatenato. A riportare la notizia ci ha pensato la pagina del blog VeryInutilPeople. Nei prossimi giorni saranno resi pubblici nuovi indizi sulla presunta coppia. Nel frattempo Stefano sta optando per il silenzio.

Stefano torna indietro?

Nuova fiamma per Belen mentre Stefano sembra che abbia messo da parte la frequentazione con Mariana Rodriguez. Quest’ultima ha trascorso con il conduttore di Made in Sud una giornata sulla barca nel golfo di Napoli. Molti erano certi che potesse funzionare, però lui vorrebbe avere una terza possibilità con l’ex moglie. Belen non ne vuole più sapere, in quanto spera di trovare la felicità accanto a un altro. Antonio sarà quello giusto?