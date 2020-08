Eliana Michelazzo accusa di furto Selvaggia Roma. Ecco la prova

Eliana accusa di furto Selvaggia

Nelle ultime ore Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo sono al centro del gossip per una discussione avvenuta sui social. La prima è nota per aver partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Attualmente lui è felicemente legato ad Antonella Fiordalisi mentre lei è ancora single.

La seconda, invece, è stata coinvolta nel caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Erano molto amiche al punto tale da trascorrere del tempo sotto lo stesso tetto. Poi il rapporto è degenerato fino alla rottura definitiva. Dopo anni Eliana è esplosa a causa di un gesto di lei che conferma un furto avvenuto in casa. Ecco la prova.

‘Quelle ciabatte le ho comprate due anni fa e sono ormai fuori commercio’

Eliana accusa di furto Selvaggia dopo che quest’ultima ha pubblicato una foto. In pratica si mostra su un balcone con un copricostume bianco e ai piedi ha delle ciabatte della Louis Wuitton. Secondo Eliana le avrebbe rubate quando frequentava la sua casa ai tempi della loro amicizia.

Come se non bastasse gli articoli sottratti illegalmente sarebbero numerosi: borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, gli orecchini della Bulgari e altro ancora. Come se non bastasse si è presa di nascosto anche dell’intimo, con cui si è fatta uno scatto per poi condividerlo. Selvaggia si è difesa dicendo che ha acquistato le ciabatte qualche mese fa, ma Eliana l’ha smentita perché sono fuori commercio da anni.

Alla fine Selvaggia ha garantito che ricorrerà alle vie legali perché è stufa di essere presa di mira da lei. Sul web molti si stanno esponendo sulla faccenda e la maggior parte non sa a chi credere. Del resto entrambe non sono riuscite ad accattivarsi il pubblico italiano ai tempi della loro popolarità.

Selvaggia ricorre alle vie legali

Eliana accusa di furto Selvaggia, così l’ex partecipante di Temptation Island non ha esitato a difendersi. Ha riferito ai follower che non ne può più di lei. Non solo è stata vittima di stalking, ma avrebbe ricevuto anche violenza fisica tra le mura domestiche. Ha contattato i suoi avvocati, però Eliana insinua che non ha il denaro per portare avanti una causa. Se li avesse avuti, di certo non avrebbe commesso un furto ai suoi danni. Come andrà a finire? Per scoprirlo non ci resta che attendere.