Antonino Spinalbese, noto hair stylist milanese, ha conquistato Belen Rodriguez? (Foto)

Dopo la rottura definitiva con il marito Stefano De Martino, Belen Rodriguez è al centro del gossip dell’estate. Se, agli inizi, lo è stata per la fine del matrimonio, successivamente lo è stata per i vari flirt attribuitele. L’ultimo uomo ad aver fatto perdere la testa, dopo il fugace flirt con Gianmaria Antinolfi, sarebbe l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, in base a quanto pubblicato su un noto settimanale italiano, sarebbe in vacanza ad Ibiza e proprio Antonino Spinalbese sarebbe insieme a lei a godere alcuni giorni di relax. Sul settimanale, poi, una foto che fuga ogni dubbio. La showgirl argentina, infatti, avrebbe baciato Spinalbese fuori da un locale. Quali sono i dettagli? Vediamoli.

Antonino Spinalbanese e Belen Rodriguez inseparabili

Il settimanale Vero ha pubblicato uno scatto di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che si baciano durante una serata organizzata pochi giorni fa a Milano. Secondo quanto riferito, i due ragazzi avrebbero passato una serata insieme agli amici e non sarebbero riusciti a staccarsi gli occhi di dosso per tutto il tempo. Scenari della serata sarebbero stati il Caffè Radetzky e il ristorante El Porteno di Milano.

Dopo la serata trascorsa con Antonino Spinalbese e gli amici, la Rodriguez sarebbe ripartita per tornare ad Ibiza dove, tutti gli anni, trascorre la vacanze estive insieme al figlio. Negli ultimi giorni, poi, anche De Martino era volato ad Ibiza per passare qualche giorno di vacanza con il piccolo Santiago. In base alle indiscrezioni, però, anche Spinalbese si troverebbe ad Ibiza e potrebbe essere, anche in quest’occasione, vicinissimo alla Rodriguez.

Chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez

Il nuovo flirt di Belen Rodriguez non è, ovviamente, passato inosservato. La foto del bacio scambiato con Antonino Spinalbese ha fatto il giro del web ed è divenuta oggetto del gossip estivo. In molti, però, si chiedono chi sia Spinalbese dal momento che, fino a questo momento, il ragazzo non faceva parte del mondo dello spettacolo né tanto meno era noto al grande pubblico.

Antonino Spinalbese è uno degli hair stylist più noti della provincia di Milano. Il 25enne ha avuto il merito di aver fatto dimenticare a Belen Rodriguez le delusioni ricevute da Gianmaria Antinolfi al quale si era legata da pochissimo tempo. Impossibile sapere, al momento, come andrà tra la showgirl argentina e l’hair stylist milanese. Per il momento è ancora tempo di vacanze prima del ritorno ufficiale agli impegni lavorativi in televisione.