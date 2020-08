Andrea Damante, la mamma precisa “Tra me e la piccola Giulia va tutto bene..”

L’estate 2020, come tra l’altro accade molto spesso ogni anno, sarà ricordata anche per la fine di numerose storie d’amore. Diverse, infatti, le coppie che sono letteralmente scoppiate sotto il sole di questi mesi e che hanno alimentato il gossip. Tra tutte spicca quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Dopo il riavvicinamento a cui abbiamo assistito in piena epidemia da Covid-19, tra Andrea Damante e Giulia De Lellis pare essere calato nuovamente il gelo. Molte le indiscrezioni, trapelate all’inizio della crisi, che volevano lo zampino della madre di Damante nella rottura tra la coppia. A fare chiarezza, però, ci ha pensato lei stessa. Come stanno davvero le cose?

La mamma di Andrea Damante tra il figlio e Giulia

Alcune delle voci più insistenti avevano fatto intendere che nella rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ci fosse la mamma del ragazzo. In base a quanto era trapelato, la donna, Valentina Fasciana, avrebbe insinuato la zizzania all’interno della coppia a causa del libro autobiografico della De Lellis. Il motivo del contendere? Il fatto che nel libro si parlasse dei continui tradimenti subìti da Giulia De Lellis da parte del compagno.

Racconti che avrebbero infastidito la madre di Andrea Damante a tal punto da insinuarsi nella coppia e causare la separazione. Se in tanti hanno creduto a queste voci ed hanno, così, trovato un capo espiatorio alla crisi, altri non hanno mai creduto che un amore forte, come quello che pareva esserci tra i due ex di Uomini e Donne, potesse finire per questa ragione.

Le parole della mamma di Andrea

Data l’insistenza di queste voci e, soprattutto, la loro infondatezza, Valentina Fasciana ha deciso di dire la sua e di smentire ufficialmente quanto trapelato finora. Nella crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis lei non c’entrerebbe proprio nulla, anzi! “Mi viene riferito che certi giornali non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni” ha detto la donna.

Per smentire tali voci, la mamma di Andrea Damante ha persino utilizzato un pizzico di ironi sottolineando “Vorrei informare alcuni che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhio alle fake news e vogliamoci bene di più tutti”. In definitiva, quindi, se i Damellis hanno avuto problemi e hanno deciso di lasciarsi un’altra volta, la causa non è certo attribuibile alla madre dell’ex tronista di Uomini e Donne.