Caterina Balivo fa una rivelazione inattesa: “Avrò il lato B come Wanda Nara…”

Simpatica gag tra Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera

Continuano le vacanze estive per Caterina Balivo che dopo l’addio a Vieni da me al momento non ha nessun progetto sul piccolo schermo. Di recente, attraverso il suo account Instagram la professionista napoletana ha confidato qualcosa di inatteso. In poche parole la 40enne vorrebbe il Lato B come quello di Wanda Nara. In pratica la conduttrice ha messo in sena una divertente gag gag col marito Guido Maria Brera.

Nello specifico l’ex padrona di casa di Detto Fatto ha mostrato a i suoi seguaci il suo personal trainer dicendo: “Il mio nuovo allenatore mi farà avere in un anno un lato B come Wanda Nara. Visto che è il mito di mio marito”. A quel punto la sua dolce metà è stato al gioco della consorte chiedendo al personal trainer di fare un patto sulla buona riuscita dell’impresa. Ma la Balivo ha detto: “Poi accanto a me però dovrà esserci Mauro Icardi!”.

Nessuna crisi matrimoniale in atto

Da qualche settimana Caterina Balivo è in vacanza. L’ex conduttrice di Vieni da me si è recata in diverse località marittime del nostro Paese e ovviamente con lei sono presenti i figli Guido Alberto e Cora. E se in Toscana il consorte Guido Maria Brera appariva ogni tanto nelle Stories Instagram della moglie, ultimamente lo scrittore sembra essere sparito nel nulla.

Per quale ragione? Un dettaglio che è stato notato dai follower della professionista partenopea tanto che glielo hanno chiesto tra i commenti: “Dov’è tuo marito? Siete in crisi?”. Ovviamente i due hanno smentito la criti e la gag messa in scena poche ore fa ne ha dato l’ennesima dimostrazione.

Serena Bortone prende il posto di Caterina Balivo

Come accennato nel paragrafo precedente, verso la fine di maggio Caterina Balivo ha detto addio a Vieni da me dopo due anni alla guida. A settembre, al suo posto i vertici di Viale Mazzini hanno optato per Serena Bortone che presenterà Oggi è un altro giorno.

Mentre la 40enne, almeno per il momento non ha nessun programma, inoltre non è escluso che possa lasciare la Rai e recarsi in un’altra emittente televisiva. Settimane fa la stessa Mediast attraverso una nota ha smentito categoricamente un passaggio della 40enne nella sedi di Cologno Monzese.