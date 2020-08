Al Bano, Jasmine Carrisi delude il padre: “Insieme non sarebbe il massimo”

Jasmine Carrisi non vorrebbe duettare col padre Al Bano

Come tutti ben sanno la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha voluto seguire le orme del padre lanciandosi nel mondo della musica. Ovviamente lo stile della 19enne è totalmente differente da quallo dle Maestro di Cellino San Marco, tuttavia quest’ultimo non le fa mancare il suo appoggio. da qualche settimana in tutte le piattaforme digitali e su YouTube è uscito il suo primo singolo rap ‘Ego’ che sta riscuotendo un grande successo. Nell’ultimo numero del magazine Nuovo, già in tutte le edicole, è contenuta una lunga intervista alla ragazza.

In quell’occasione la giovane ha fatto una confessione che di certo non farà piacere al genitore. Il giornalista le ha chiesto se in un futuro farà un duetto con Al Bano, lei ha risposto: “Non ce lo vedo papà cantare con me e credo che un duetto insieme non sarebbe proprio il massimo…”. Mentre canterebbe volentieri con il terzogenito di Gianni Morandi: “Mi piacerebbe una collaborazione con il mio amico Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi…”.

La 19enne salentina non disdegna una partecipazione al Festival di Sanremo

Nel corso della lunga intervista il giornalista del periodico Nuovo ha chiesto a Jasmine Carrisi se parteciperebbe mai al Festival di Sanremo col padre qualora arrivasse la proposta del conduttore Amadeus. Anche in questo caso la 19enne salentina ha risposto senza girarci attorno, mostrando ai lettori della rivista diretta da Riccardo Signoretti di avere le idee molto chiare sul suo futuro.

“Insieme magari no…Però il Festival di Sanremo è qualcosa cui nessuno mai rinuncerebbe perché rappresenta al 100% la musica italiana…Ovviamente credo che per ora sarebbe prematuro per me…”, ha asserito la figlia di Loredana Lecciso.

Il piano B di Jasmine Carrisi

Prima di concludere l’intervista per il settimanale Nuovo, Jasmine Carrisi ha detto anche che il suo primo obiettivo rimane fare la musica. Tuttavia la primogenita di All Bano e Loredana Lecciso ha anche un cosiddetto piano B qualora le cose non dovessero andare nel migliore dei modi.

“In parallelo continuerò a studiare per avere sempre un piano B…Mi piacerebbe gestire un brand, poi si vedrà…”, ha dichiarato la 19enne. Nonostante la giovane età quest’ultima sembra essere abbastanza matura e con la testa sulle spalle.