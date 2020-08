Pierluigi Diaco fa piangere Enrica Bonaccorti a Io e Te. Lei: “Non me l’aspettavo…”

Pierluigi Diaco fa emozionare Enrica Bonaccorti a Io e Te

Continua a programmazione di Io e Te che ormai è alle battute finali. Nella puntata andata in onda giovedì 20 agosto 2020, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha accolto nel suo salotto Enrica Bonaccorti.

Quest’ultima che è una conduttrice televisiva e radiofonica, ma anche autrice di canzoni, ha esordito come attrice inizialmente in teatro e successivamente per il grande schermo. La professionista, infatti, durante la lunga chiacchierata con il giornalista, ha messo in mostra una grande sensibilità, al punto di aver sfiorato il pianto.

La donna in diretta ha rivelato di avere tra le sue mani la registrazione di una canzone inedita insieme a Domenico Modugno, nella quale lui canta e lei recita. Ovviamente Diaco ha preso la palla al balzo offrendole uno spazio musicale del suo format pomeridiano di Rai Uno per far ascoltare il brano per la prima volta. La sua ospite si è commossa dicendo: “Che emozione, non me l’aspettavo”.

La confessione inedita di Enrica Bonaccorti

Sembra proprio che Enrica Bonaccorti abbia accettato la proposta di Pierluigi Diaco. Di conseguenza, nei prossimi appuntamenti di Io e Te, ovvero prima della chiusura stagionale, dovrebbe, la professionista le darà l’ok per mandare in onda la canzone inedita registrata col grande e indimenticabile Domenico Modugno.

Il padrone di casa del programma Rai si è accordato in diretta anche con i suoi autori, dicendo quali sono le sue intenzioni. In poche parole vorrebbe far realizzare un servizio all’interno dell’abitazione della donna e di trasmetterlo insieme a lei durante lo spazio dedicato alla musica. Per tale ragione Diago ha asserito: “Scusate, ma questa è una notizia senza precedenti”.

Pierluigi Diaco al settimo cielo per la rivelazione della sua ospite a Io e Te

E se qualche giorno fa Pierluigi Diaco aveva dato la sua disponibilità a Katia Ricciarelli, nella puntata di Io e Te in onda giovedì 20 agosto 2020 ha dato l’ok ad Enrica Bonaccorti per far ascoltare la canzone inedita con Domenico Modugno.

L’ex conduttrice di Non è la Rai, però, si è giustificata in anticipo per quello che il pubblico di Rai Uno ascolterà appena sarà disponibile: “Ero molto giovane, pensa che avevo ancora le e stretta. Dicevo béne invece di bène”.