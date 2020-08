Emma Marrone si è fidanzata con Nikolai Danielsen: baci in barca [FOTO]

Emma Marrone in love con Nikolai Danielsen

Ebbene sì, Emma Marrone finalmente ha ritrovato l’amore. Il cuore della cantante salentina è stato conquistato dal bel modello Nikolai Danielsen. La nuova giudice di X Factor non ha ancora ufficializzato la storia d’amore col giovane norvegese ma di recente è stata paparazzata in atteggiamenti intimi con il soggetto in questione. Ma visto i precedenti si tratterebbe di ritorno di fiamma.

I due ragazzi, infatti, si sono conosciuti l’anno scorso ma i problemi di salute dell’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi l’hanno spinta a pensare solo al suo stato fisico. A distanza di un anno la stiazione è del tutto migliorata e di conseguenza la 36enne si può gettare a capofitto in questa nuova relazione sentimentale. I due hanno passato dei giorni di puro relax in barca, al largo di Positano. Nonostante erano presenti un gruppo folto di amici, Emma e Nikolai non si sono fatti mancare dei baci ed abbracci. (Continua dopo la foto)

Momento d’oro per la cantante salentina

Gli scatti di questi atteggiamenti intimi sono stati pubblicati nel noto magazine Diva e Donna. Nelle foto in questione Nikolai Danielsen porta dei boxer arancioni che mettono in bella mostra il suo fisico muscoloso. Mentre Emma Marrone era con un bikini bianco, composto da slip a vita alta. In alcune immagini si vede la giudice di X Factor 2020 mentre sta spalmando la crema abbronzante sulle spalle del modello norvegese e successivamente quest’ultimo ha ricambiato il favore.

La cantante salentina sta trascorrendo un bellissimo periodo. Infatti, dopo aver superato brillantemente i suoi problemi di salute, ora è riuscita a ritrovare l’amore e tra qualche settimana sarà sul piccolo schermo col talent di Sky Uno. Inoltre a fine mese uscirà il suo nuovo singolo che prende il nome di ‘Latina’.

Chi è il nuovo fidanzato di Emma Marrone?

Ma chi è Nikolai Danielsen? Quest’ultimo è un modello norvegese ed ha 29 anni, quindi sei in meno di Emma Marrone. Sin da ragazzino ha praticato il kickboxing, partecipando pure ad un campionato mondiale e disputando nella sua carriera oltre 70 incontri. Successivamente il ragazzo lasciato questo tale disciplina a causa della morte del suo istruttore.

Per fortuna ha un fisico scolpito e una bellezza unica, per tale ragione ha deciso di intraprendere al mondo della moda diventando un indossatore richiesto da molte maison. Il 29enne, infatti, in questi anni ha sfilato per famosi marchi come: Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Mert & Marcuse Todd Snyder.