Anna Tatangelo in piscina con un uomo misterioso, fan in delirio: “Siete bellissimi” [FOTO]

Anna Tatangelo e la separazione dal cantautore napoletano Gigi D’Alessio

Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo nell’ultimo periodo ha deciso di dare una svolta alla sua vita. Infatti, la cantante di Sora dopo la quarantena ha cambiato il suo look passando ad un biondo platino ed è tornata a cantare grazie al suo nuovo singolo. Di recente, però, l’artista frusinate si è mostrata sorridente al fianco di uomo misterioso.

In poche parole la madre di Andrea figlio avuto dal cantautore napoletano, ha postato uno scatto su Instagram mentre si trovava in piscia e al suo fianco era presente un affascinante ragazzo. Chi è costui? Ma andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta.

La cantante di Sora in piscina col fratello Giuseppe Tatangelo

Il mistero è stato svelato ai follower dalla stessa Anna Tatangelo. Infatti l’uomo al suo fianco non è altro che il fratello Giuseppe che nella giornata di giovedì 20 agosto 2020 ha compiuto gli anni. Per l’occasione l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso su Instagram due meravigliose foto ed ha scritto la seguente didascalia: “Niente …ogni volta non riusciamo a fare una foto un po’ più seria!Tanti auguri bro!È stata un’estate diversa con alti e bassi , ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero !TVB”.

In tanti hanno domandato all’artista di Sora delle informazioni sperando in un po’ di pettegolezzi. Ma la donna ha risposto a tutti i suoi follower spiegando che con lei c’è il fratello. Ovviamente quest’ultimo ha riscosso un grande successo tra le donne che hanno scritto: “Siete bellissimi”. (Continua dopo il post)

La madre di Anna Tatangelo ha avuto un piccolo incidente

Il sorriso di Anna e Giuseppe Tatangelo arriva dopo momenti di grande preoccupazione. Infatti in settimana la madre dei due ha avuto un piccolo infortunio che l’ha costretta e recarsi al pronto soccorso.

Al momento la cantante di Sora non ha detto nulla in merito, ma i i suoi follower, appresa la notizia, si sono precipitati sui canali social della loro beniamina per avere delle informazioni in merito. Nel frattempo l’artista di Sora si è gettata a capofitto sul lavoro e si prende cura del figlio Andrea che durante il periodo di lockdown ha compiuto dieci anni.