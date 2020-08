DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 24 al 28 agosto: gelosie tra Can e Sanem, Leyla vuota il sacco

Nuova settimana di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Lo sceneggiato turco che ha come protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir continua a macinare degli ascolti strepitosi raggiungendo dei livelli da prima serata. Cosa accadrà nelle puntate in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020?

Le anticipazioni rivelano i segreti che giacciono tra Emre, Aylin e Can porteranno ad una rottura definitiva. Nel frattempo il rapporto tra il fotogtafo e Sanem sarà caratterizzato da alti e bassi, ma i due troveranno sempre il modo di recuperare. Ci sarà anche un cambiamento per Mevkibe che si troverà a gestire un nuovo incarico.

Mevkibe diventa presidente dell’associazione di quartiere.

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che Sanem si approprierà dell’atto della società di Emre e Aylin. A quel punto inizierà a minacciare il primo intimandogli di dire tutto a Can altrimenti lo farà lei. Il Divit, disperato, si farà aiutare dall’amante. L’obiettivo è quello di recuperare il documento, mente la Aydin si recherà dal fotografo per dirgli la verità. Ma l’unica prova che aveva a disposizione sparirà nel nulla. Approfittando della festa per l’assetto societario, Aylin farà delle affermazioni che metteranno in crisi i rapporti tra Fabbri e Can, ma anche tra quest’ultimo e Sanem.

Nel frattempo Mevkibe si candiderà a Presidente della Associazione di quartiere aumentando la sua rivalità con Aysun. All’esito delle votazioni le due si troveranno in parità. Intanto l’aspirante scrittrice riceverà un pacco, da una persona sconosciuta. Al suo interno c’è un un meraviglioso vestito, con un biglietto che le consiglia di indossarlo per il suo compleanno. Il regalo non è stato fatto da Can, ma da Enzo Fabbri. Ovviamente il primo si ingelosirà.

Can caccia Emre e Aylin

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Sanem verrà a conoscenza che la sorella ha l’atto che incastra Emre e Aylin. Leyla sarà assalita dai sensi di colpa e si deciderà a dare il documento a Can. Quest’ultimo, dopo averlo letto, si arrabbierà recandosi dal fratello e Aylin dichiarando loro non farsi più vedere. Nel frattempo Muzaffer cercherà di rientrare in casa, ma la madre lo manderà via dandogli dei sacchi pieni con i suoi abiti.

Il fotografo farà di tutto per far rientrare Sanem in azienda. Intanto Aylin, nel tentativo di screditare Can agli occhi di Huma, le telefonerà parlando in malo modo della Aydin. La giovane aspirante scrittrice rientrerà a lavoro, ma non avverrà in maniera positiva, in quanto nella campagna partecipa pure Gamze, una vecchia amica del Divit. Ovviamente la ragazzo proverà della gelosia.