Massimo Boldi accusa i potenti: “Vogliono terrorizzarci con il covid”

Massimo Boldi, lo sfogo social ha sconvolto tutti

Massimo Boldi in queste ore si è lasciato andare ad uno sfogo proprio su Facebook. L’uomo ha parlato del covid-19 e del governo usando parole molto dure e sicuramente inaspettate dal popolo di follower. Il suo parere è incredibilmente sconvolgente. L’attore non nasconde di avere sempre pensato che l’emergenza sanitaria in atto nasconda qualcosa che ha a che fare con i potenti del mondo, insomma qualcosa che al momento non ci è dato sapere.

Quindi ne viene fuori che Massimo sostiene le teorie complottistiche. In questo periodo molti personaggi noti, proprio come lui, si sono esposti affermando di non credere a tutto questo. Dice di avere le idee ben chiare su tutta questa situazione, che probabilmente un virus esiste davvero ma che le cose stanno in modo diverso da come sembra. Boldi quindi per non sbagliare si affida soltanto alla Fede e a Dio perché si fida soltanto di Lui. Il Signore saprà cosa fare per salvare il mondo intero.

Massimo Boldi, terrorizzare gli uomini toccando temi sensibili, chissà a quale scopo

Massimo Boldi ha dichiarato che ciò che stiamo vivendo non va bene, i potenti, i politici, coloro che credono di essere i padroni del Pianeta, stanno riuscendo ad inginocchiarci terrorizzando il mondo e tappando la bocca con delle mascherine. D’altronde, dice, i potenti sanno come colpire il popolo, tutti pensano ed immaginano di vivere in un mondo perfetto al quale non si è mai pronti per dire addio. Così si dimostra come le cose stiano cambiando in peggio partendo dal semplice indossare le mascherine anche a scuola costringendo i bambini ed i ragazzi a convivere con delle nuove abitudini poco umane.

Mascherina obbligatoria dalle 18 alle 16, ma soprattutto a scuola, luogo dove i contagi potrebbero raggiungere il massimo. Questo è ciò che dicono i politici, che parlano di questa situazione a tratti in modo positivo, a tratti creando allarmismo. Qualcosa di strano c’è. Insomma Boldi ha toccato temi molto delicati. Tutti quelli che stanno facendo discutere proprio in questi giorni. Cosi ha detto la sua senza tralasciare alcun dettaglio ma soprattutto senza avere paura del parere altrui, di attirare consensi come anche dissensi.

Dio unico Salvatore del mondo interverrà per riportare la serenità

A dimostrazione di ciò ha parlato di Dio, affermando che per tutti è l’unica speranza, quella che ci permetterà di uscire da tutta questa situazione, in qualche modo.

L’intervento del Signore potrebbe mettere a tacere i potenti, riportare ognuno al proprio posto, fermando i complotti, la malasorte e l’indifferenza dei governi. Infine ha invitato tutti ad avere ancora un po’ di pazienza e coraggio perché è certo che anche questa volta l’uomo riuscirà a vincere.