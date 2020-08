Valeria Marini, movida senza mascherina, social in rivolta

Valeria Marini, la stella della TV italiana accusata di non avere rispetto per le regole

Valeria Marini proprio in queste ore è stata travolta da una vera e propria bufera, perché in questi giorni ha fatto movida e non indossava nemmeno la mascherina. La soubrette in foto è pericolosamente vicina a tantissime persone, nessun distanziamento sociale, insomma nessuna accortezza per le misure anti covid.

I suoi follower si sono arrabbiati perché secondo il parere comune l’esempio, il modello da seguire dovrebbe essere quello delle star, che in teoria non dovrebbero sbagliarne una.

Invece quest’estate per loro è tremenda, sono sotto torchio, ogni loro azione è sotto osservazione, soggetta a dure osservazioni ed attacchi. Quanto è accaduto a causa delle foto ne è la prova. La star ha dimostrato di essere molto sensibile alla tematica, ha subito risposto ai commenti arrivati sotto il video in cui balla scatenata il suo ultimo singolo Boom. Ha affermato che lei tiene realmente davvero tanto alla salute dei suoi fan.

Valeria Marini su uno yacht all’Holiday Village totalmente scatenata

Valeria Marini in video si trova su uno yacht dove balla a piedi nudi. Si trova all’Holiday Village, di fronte a lei ci sono tantissimi fan che l’acclamano, ballano, urlano e si divertono senza alcun rispetto per le norme anti covid, non c’è traccia di distanziamento sociale ma soprattutto nessuno di loro indossa le mascherine. Ovviamente la colpa di tutto ciò è della star stellare che ha organizzato un evento nonostante le raccomandazioni del momento.

Oltretutto non ha nemmeno fatto sì che le regole venissero rispettate, lei in primis non lo ha fatto. Così è stata costretta a pubblicare un post in cui ha scelto di dare delle spiegazioni su quanto accaduto. Ha dichiarato di aver organizzato l’evento sullo yacht proprio per cercare di tirare su il morale a tutti. Il suo obiettivo era quello di lanciare un messaggio di felicità, di rinascita, un messaggio positivo, di grande energia. Non voleva sottovalutare la situazione sanitaria, così come nemmeno lanciare un messaggio sbagliato.

La star ha inviato un video a La vita in diretta, ma è un tentativo per discolparsi

La soubrette ha pubblicato un video che ha inviato anche alla Vita in Diretta. Nel video si vede lei mentre balla con un gruppo di fan però tutti indossano la mascherina, nonostante siano molto vicini. Avrebbe voluto in qualche modo scagionarsi dalle accuse, mostrandosi rispettosa delle regole.

Ma non è così che è andata perché la mascherina ed il distanziamento probabilmente sono durati soltanto in occasione del video. Poi tutti liberi di fare ciò che si vuole.