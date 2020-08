Valentina Autiero esce allo scoperto e rivela di essere innamorata

Valentina Autiero ha rivelato di aver trovato l’amore della sua vita. Quello che è successo è stato per lei la dimostrazione che i sentimenti possono arrivare in qualsiasi momento della vita, quando meno te lo aspetti. La donna di Anzio sta vivendo momenti felici e vuole condividerli con il suo pubblico di Instagram. Non si tratta di una cavaliere che sedeva sul parterre maschile della trasmissione.

Grazie a questa persona ha scoperto che i sentimenti veri esistono, bisogna soltanto scovarli ma una speranza c’è per tutti. Così ha pubblicato uno scatto sul profilo Instagram per presentare la persona che oggi le fa battere il cuore e lascia tutti senza parole. Si tratta della dama Roberta Di Padua. Una sua grandissima amica. (Continua dopo la foto)

Valentina Autiero pronta a tornare in trasmissione, a breve ricominceranno le registrazioni

Valentina Autiero non è fidanzata, è ancora single, proprio come l’abbiamo lasciata prima delle vacanze estive. Quindi quando ricomincerà Uomini e donne, la rivedremo seduta sul parterre femminile di fianco alla sua amica Roberta Di Padua. Attraverso la foto le due donne hanno voluto lanciare un messaggio positivo.

Sono fortunate tutte coloro che non hanno ancora trovato l’amore della vita, ma che hanno al proprio fianco qualcuno che conta molto di più di un compagno: un’amica sincera e leale. La foto però non è stata ben gradita da tutti, infatti qualcuno tra gli haters ha scritto che sono due befane, che mai troveranno l’amore né dentro il programma nè fuori.

Nicola Vivarelli potrebbe essere interessato a conoscerla dopo la fine della conoscenza con Gemma?

In questo momento le due donne stanno trascorrendo insieme le vacanze, si trovano a Sorrento. Già qualche settimana fa avevano condiviso bei momenti l’una in compagnia dell’altra con le famiglie o con i relativi amici. Però non hanno voluto rinunciare ad una breve vacanza di relax e divertimento per essere cariche e pronte ad affrontare la prossima stagione di Uomini e Donne. Quella ormai terminata non è stata positiva per loro. Nessuna conoscenza realmente importante per Valentina. L’unico aspetto positivo è che hanno il rinforzato il loro rapporto diventando amiche inseparabili.

Proprio prima del termine di Uomini e Donne, Valentina aveva fatto dei passi avanti nei confronti del giovane corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli. Lui però era arrivato per corteggiare Gemma e non aveva alcuna intenzione di rivolgersi ad altra donna. Secondo le prime indiscrezioni tra lui e Gemma però le cose non sono andate affatto bene, chissà che non abbia cambiato idea sulla Autiero.