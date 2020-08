Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche rompe il silenzio sulla gravidanza

Da luglio corre voce che l’ex tronista sia incinta, ma lei non aveva detto nulla a riguardo. Lo ha fatto recentemente ed ecco come stanno le cose

Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche è incinta?

L’anno scorso a Uomini e Donne è approdata Giulia Quattrociocche. La redazione ha scelto lei come tronista, una ragazza acqua e sapone, lontana dal mondo della tv, in cerca di un amore per fare una famiglia. Giulia ha conquistato subito il pubblico per la sua spontaneità e nel suo percorso si è concentrata molto su due ragazzi: Daniele Schiavon e Alessandro Basciano.

Durante una puntata ordinaria Maria De Filippi, vedendola in difficoltà, le ha detto di esprimere le sue emozioni. Anche Alessandro le ha detto di fare quello che si sentiva e lei all’improvviso ha detto di provare un forte e profondo sentimento per Daniele così l’ha scelto e hanno ballato sotto la cascata di petali rossi. Dopo qualche settimana in cui sono stati sempre insieme perchè abitano vicini, hanno anche scelto un appartamento in cui andare a convivere.

Tuttavia, dopo qualche mese la storia è finita e lei, da sempre poco amante dei social, è sparita di nuovo. Ma a luglio si è diffusa la notizia che Giulia avesse trovato un nuovo amore e che fosse già rimasta incinta. Ovviamente, non c’è mai stata nessuna conferma o nessuna dichiarazione a riguardo. Almeno, fino ad ora.

Giulia smentisce: ‘È una cavolata’

Anche Daniele si era espresso a riguardo: come era possibile che fosse incinta dopo pochissimo tempo dalla loro rottura? Infatti la notizia è falsa. Il portale Very Inutil People ha riportato una segnalazione. Alcune persone hanno incontrato l’ex tronista a Mirabilandia in compagnia di un ragazzo alto e biondo. L’hanno avvicinata per farle anche le congratulazioni, ma lei ha smentito.

“È una bufala, una cavolata” avrebbe detto l’ex tronista. Nel frattempo continua a rimanere lontano dai social, è tornata alla sua vita di sempre, a fare la cameriera e non ha accettato nessuna sponsorizzazione di prodotti come quasi tutti quelli che passano da Uomini e Donne.

Perchè è finita con Daniele?

Giulia non ha mai voluto parlare della fine della storia con Daniele. Lui, invece, ha detto qualcosa di più. Da quando Giulia ha provato ad avere Instagram ha letto un sacco di cose negative su di lui, in particolare che la tradiva. Da lì una serie di litigi e reazioni di orgoglio li hanno allontanati.