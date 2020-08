Quattro dei 14 nomi dati per certi hanno smentito la loro presenza nel reality. Alfonso Signorini sta giocando per confondere il pubblico? Ecco che cosa sta succedendo

Grande Fratello Vip: arriva la quarta smentita

Pochi giorni fa il sito 361 Magazine, molto vicino ad Alfonso Signorini, aveva svelato in anteprima il cast al completo della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il portale ha indicato 14 concorrenti vip. Tra gli uomini troviamo Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Giovanni Terzi, Riccardo Fogli, Nicola Ventola e Enock Barwuah. Tra le donne veniva indicata la presenza di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Dayane Mello, Ludovica Pagani ed Eva Grimaldi.

Molti siti, visto che Alfonso Signorini collabora spesso con 361 Magazine, ha dato per ufficiale il cast indicato. Peccato però che nelle ore successive alla pubblicazione alcuni vip si siano affrettati a smentire. Questo è accaduto da parte di Eva Grimaldi, Ludovica Pagani e Nicola Ventola. L’attrice, la speaker radiofonica e l’ex calciatore hanno smentito categoricamente la loro partecipazione al reality.

Non solo, ma adesso è arrivata anche la quarta smentita. Dagospia ha, infatti, riferito che non è vero che Giovanni Terzi farà parte del cast perchè è impegnato in altri progetti e vicende private. È vero, secondo il giornale, che Alfonso Signorini e il futuro marito di Simona Ventura hanno avuto un scambio di vedute, ma alla fine Giovanni ha detto di no.

Alfonso Signorini sta giocando con la stampa?

Se alcuni siti hanno preso per buono il cast indicato da 361 Magazine è proprio per la sua vicinanza ad Alfonso Signorini, confermato conduttore della quinta edizione del Grande Fratello Vip affiancato da Pupo e Antonella Elia come opinionisti. Ma allora perchè i vip si stanno affrettando a smentire rivelando l’infondatezza della notizia?

Alcuni siti, come Gossip e Tv, hanno posto l’attenzione su un fatto. Anche nei mesi precedenti alla quarta edizione del reality era successa la stessa cosa. Antonella Elia, ad esempio, era prima stata data per certa, poi no, poi di nuovo sì. Quindi, tutto questo fa pensare che sia lo stesso Alfonso Signorini che si sta divertendo a confondere stampa e pubblico. Voi che cosa ne pensate?

In effetti Alfonso Signorini dai suoi profili social ha solamente ufficializzato la presenza di Pupo e Antonella Elia come spalle e nient’altro. Non è stato ancora fatto nessun nome ufficiale. Per questo bisognerà attendere solamente i canali ufficiali che poco a poco riveleranno tutti i concorrenti.