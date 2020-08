GF Vip, Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia: ‘Può fare di tutto e va sempre avanti, chi la spinge?’

L’ex gieffino ha avuto qualcosa di dire sulla scelta di Antonella Elia come opinionista del reality. Lui pensa che a lei sia permesso di tutto e questo lo fa sospettare

GF Vip: Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha praticamente litigato con tutti. Uno di questi è stato Patrick Ray Pugliese, concorrente del reality per ben tre volte. Tra i due ci sono stati furiosi litigi, lei ha accusato lui di averla spinta, lui le urlava contro durante le dirette. Nonostante ci sia stato comunque un chiarimento e un vivere serenamente nella Casa, tra i due è rimasta una certa antipatia.

Infatti, recentemente Patrick è stato interpellato sul fatto che Antonella Elia è stata scelta per fare l’opinionista nella quinta edizione e su questo l’ex gieffino pare non essere molto d’accordo. In una diretta Instagram, che ha fatto con l’amico Pasquale Laricchia, Patrick ha posto l’attenzione su un fatto: perchè Antonella può fare quello che vuole, “dire cose mostruose, organizzare trabocchetti” e andare comunque sempre avanti?

Patrick ovviamente si riferisce al percorso di Antonella nella Casa. Ha detto cose molto brutte alle sue coinquiline, ha spinto Valeria Marini e la produzione non ha preso alcun provvedimento nei suoi confronti quando l’ha fatto con altri concorrenti per molto meno. Secondo Patrick “qualcuno la spinge” anche se non crede sia Alfonso Signorini.

Ad ogni modo su chi gli chiedeva di dire la sua su Antonella ha poi detto che l’opinionista del Grande Fratello Vip è sicuramente il ruolo adatto a lei, brava com’è nel mettere zizzania. Voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con lui?

Le critiche

Patrick non è il solo a pensare queste cose. Una buona parte del pubblico ha sempre pensato che Antonella fosse protetta all’interno del programma. Infatti, spesso ha esagerato con i termini e con le azioni, alzando anche le mani, ma se l’è cavata soltanto con una ramanzina da parte di Alfonso Signorini mentre altri sono stati squalificati per meno.

Per questo, la notizia che Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip ha diviso il pubblico. Chi se lo aspettava perchè “protetta, raccomandata, nelle simpatie di Alfonso” ecc ecc.. e chi invece ha apprezzato la scelta. A fronte di chi ne parla con disprezzo, c’è anche chi la apprezza molto per la sua genuinità e spontaneità. Insomma, Antonella Elia o la ami o la odi, voi che dite?