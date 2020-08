Uomini e Donne Trono over, finalmente convolano a nozze: svelati i nomi

Ex protagonisti del parterre senior pronti a sposarsi

Nonostante Uomini e Donne sia in pausa estiva si continua a parlare dei protagonisti o ex del dating show di Maria De Filippi. La prossima stagione, la 2020/2021 sta per ricominciare con delle novità dovute all’emergenza sanitaria per il Covid-19. Tuttavia, nelle ultime ore una coppia che è nata all’interno del Trono over ha annunciato una bellissima notizia. Molto presto si unirà in matrimonio.

Ma di chi stiamo parlando? I soggetti in questione non sono altro che Biagio Buonomo e Caterina Corradino. I due si sono conosciuti e frequentati nel parterre senior e sin da subito tra loro è scattata una specie di colpo di fulmine mostrando di avere un grande feeling. Ma a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

Biagio Buonomo e Caterina Corradino convoleranno a nozze il prossimo giugno

Qualche settimana fa Biagio Buonomo e Caterina Corradino hanno rilasciato una lunga intervista al noto blog Isa e Chia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne avrebbero dovuto convolare a nozze il prossimo settembre, ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus hanno deciso di rimandare il tutto. La cerimonia nuzuale, di conseguenza, si terrà a giugno del 2021 e come racconta l’ex dama del Trono over, lei e il futuro sposo continuano a perseguire i progetti per il futuro.

“Su Biagio ho sempre trovato quello che mi è mancato nelle storie precedenti. In lui ho trovato bellissimi valori e un senso di famiglia che non avevo mai riscontrato. E poi è un papà meraviglioso! Anche per questo il nostro sogno sarebbe allargare la famiglia, con un figlio tutto nostro… magari un maschietto, lui ha già due femmine! Lo desideriamo tanto tutti e due. E lo spazio non ci mancherà, stiamo traslocando…”, ha confidato la donna.

Biagio Buonomo e Caterina Corradino e il desiderio di allargare la famiglia

In attesa di costruire una propria famiglia, i due ex protagonisti di U&D Biagio Buonomo e Caterina Corradino hanno deciso di trasferirsi in un’abitazione più ampia. Nella medesima intervista citata prima, anche l’ex cavaliere sulla ha ammesso di aver sempre desiderato una donna come lei.

Inoltre l’uomo ha fatto sapere che per celebrare il matrimonio coinvolgeranno una persona in particolare del dating show di Maria De Filippi, ma al momento non hanno svelato la sua identità. Di chi si tratta?