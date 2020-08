Paolo Bonolis in vacanza abbracciato a una ragazza, ma non è la moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis in vacanza in Sardegna con la famiglia

Una stagione televisiva particolarmente complicata quella che ha vissuto Paolo Bonolis. Infatti, lo scorso marzo i vertici di Mediaset hanno deciso di bloccare le puntate inedite di Avanti un altro per trasmettere delle repliche dello stesso game show. In attesa di vederlo nuovamente sul piccolo schermo, il mattatore di Ciao Darwin si sta godendo le vacanze estive insieme alla moglie Sonia Bruganelli e ai loro tre figli.

Al momento la famiglia si trova in Sardegna dopo essere stati a Formentera. E proprio in terra sarda il noto conduttore romano è stato pizzicato mentre era abbracciato ad una ragazza, ma non era la sua dolce metà. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo scoprirete la sua identità.

La tenera foto con la figlia Adele

Come accennato prima, nell’attesa di tornare a lavorare in televisione Paolo Bonolis si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Costa Smeralda, in un hotel di lusso. A tal proposito la moglie Sonia Bruganelli è stata criticata su Instagram perché è lo stesso albergo in cui ha soggiornato Fedez e Chiara Ferragni. In questi giorni, il padrone di casa di Avanti un altro ha postato uno scatto su IG che lo ritrae in piscina abbracciato ad una bella ragazza. Non fatevi idee strane, la giovane in questione non è altro che la figlia Adele.

Un abbraccio spontaneo e carico d’amore tra padre e figlia. Un gesto che il mattatore di Ciao Darwin non poteva non condividere con tutti coloro che seguono i suoi canali social. I suoi follower, infatti, hanno apprezzato tanto il contenuto in questione, ricevendo migliaia di cuoricini rossi e commenti positivi. (Continua dopo il post)

Paolo Bonolis è un padre amorevole

Paolo Bonolis, o chi per lui che ha condiviso lo scatto su Instagram, a corredo di esso ha scritto la seguente didascalia: “Ah… le donne“. A quanto pare il noto professionista di casa Mediaset è un un padre abbastanza premuroso e anche lo scatto postato sul suo account social ne dà una dimostrazione. La sua vacanza in Sardegna sta per giungere al termine, eppure, il mattatore di Avanti un altro non perde un attimo per stare con le persone più importanti della sua vita.