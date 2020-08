Caterina Collovati contro Arisa: “Mi pare fuori luogo” [FOTO]

Arisa si mostra in bikini su IG: popolo del web diviso a metà

Qualche giorno fa, attraverso i suoi canali social, Arisa aveva mandato un messaggio di body positive a tutti coloro che la seguono. Infatti Rosalba Pippa ha condiviso uno scatto del suo corpo in bikini, compresi i suoi difetti fisici.

Subito dopo la giornalista Caterina Collovati, che spesso frequenta i salotti di Barbara D’Urso, ha spiegato su IG perché non avrebbe gradito la foto della nota cantante. Andiamo a vedere cosa ha scritto e la reazione del popolo del web.

Caterina Collovati contro Rosalba Pippa: il motivo

Di recente Arisa ha fatto vedere sui social uno scatto che mette in mostra il suo corpo in bikini. Nella foto in questione si notano tante smagliature e rotolini. “Sono un albero, un panino al latte, una dea”, ha scritto Rosalba Pippa che, arrivando al suo intento ha ottenuto migliaia di cuoricini rossi e commenti positivi da parte dei follower. A distanza di giorni la nota giornalista Caterina Collovati ha espresso il suo punto di vista e a quanto pare non è del tutto positivo.

Ripostando l’immagine condivisa dalla cantante sul suo account Instagram, ha scritto: “La moda del politically correct ha rimbambito tutti…body positivity e balle varie, che noia! Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di #rosalbapippa in arte #arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto di Arisa

Il popolo del web si è diviso a metà. Infatti, parte di esso sono a favore di Arisa dicendo che quest’ultima non ha fatto nulla di male. Anzi per gli internauti Rosalba Pippa ha dato un messaggio di accettazione e d’amore per il proprio corpo. Mentre altri hanno commentato in modo negativo la foto in questione scrivendo sotto di essa dei termini abbastanza forti come: “schifo” e “cosa dovrebbe rappresentarmi?”.

Al momento la diretta interessata non ha risposto alle accuse dei leoni da tastiera e nemmeno al giudizio della giornalista Caterina Collovati. La donna si è sempre mostrata indifferente alle accuse andando dritta per la sua strada. Lo farà nei prossimi giorni?