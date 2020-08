Una vita spoiler 24 agosto 2020: Rosina chiede il divorzio

Una Vita promette una puntata ricca di emozioni lunedì 24 agosto 2020 come sempre in onda su Canale 5. Le anticipazioni svelano che Rosina si troverà di fronte ad una scelta estrema. Il piano di Genoveva riuscirà alla perfezione e la moglie di Liberto vedrà crollare tutte le sue certezze. Come sappiamo, la perfida Salmeron ha giurato di vendicarsi di tutti i vicini e così sarà.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Genoveva riuscirà a sedurre Liberto, dopo avergli fatto investire i suoi risparmi al banco americano. L’uomo cadrà nelle sue braccia e vivrà un momento di passione. Si tratta però di un inganno, in cui parteciperà anche Ursula Dicenta.

Una Vita, anticipazioni lunedì 24 agosto 2020

Nella puntata di lunedì, Genoveva avrà quel che vuole. Grazie ad Ursula, la Salmeron farà in modo che Casilda veda lei e Liberto in atteggiamenti inequivocabili. la domestica non crederà ai suoi occhi e correrà a raccontare tutto alla sua padrona. Come svelano gli spoiler di Una Vita, Rosina cadrà in una profonda disperazione.

Le anticipazioni di Una Vita dicono che Liberto proverà a giustificarsi con la moglie, ma senza alcun risultato. Rosina, furiosa, gli dirà di andarsene di casa e, come se non bastasse, pretenderà il divorzio. La povera Rosina mediterà poi di lasciare Acacias, un luogo troppo pieno di ricordi felici per lei.

Ursula complice di Genoveva

Liberto non sa che a organizzare il tutto è stata Genoveva, con la complicità di Ursula. La sua debolezza gli costerà molto cara. Nelle prossime puntate di Una Vita, la coppia sarà ormai al capolinea e Liberto mediterà di uccidersi, ormai solo al mondo. Sarà Susana a mediare e a far ragionare Rosina che, dal canto suo, non ne vorrà sapere.

Infine, nella puntata di Una Vita che andrà in onda lunedì 24 agosto 2020 su Rai 1 vedremo Cinta decisa a proseguire la sua relazione con Rafael, anche se i suoi veri sentimenti sono per Emilio. Il ragazzo inizierà a pensare che Rafael nasconda qualcosa. In effetti sarà così: come svelano gli spoiler di Una Vita, presto ad Acacias arriverà Ledesma in compagnia della figlia Angelines.

L’uomo è in cerca di Rafael che, per via di un ricatto stretto con lui, dovrà mantenere la promessa di sposare Angelines. A quel punto, Cinta gli proporrà di fuggire con lui ma Rafael sarà costretto a rinunciare, visto che Ledesma minaccerà di far male alla sua famiglia se non rispetterà il patto concordato anni fa.