Beautiful, spoiler 24 agosto 2020: Thomas manipola Douglas

Lunedì 24 agosto 2020 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. Thomas manifesterà tutta la sua cattiveria, deciso ad avere nella sua vita Hope. Il giovane Forrester ha già messo fuori gioco Liam. Nelle scorse puntate infatti, ha sciolto nel suo bicchiere delle sostanze stupefacenti, capaci di fargli perdere ogni inibizione. Liam ha così passato la notte con Steffy, sebbene non se lo ricordi. Hope, una volta scoperta la verità, si è allontanata definitivamente dall’ex marito, nonostante sia l’unico uomo che ama.

Thomas pensa di avere la situazione in pugno, ma non sa che Xander è sulle sue tracce. Il ragazzo sa che la notte dell’incidente in cui Emma ha perso la vita, lui era sulla stessa strada. Stando alle anticipazioni di Beautiful però, Thomas nelle prossime puntate la farà franca, in quanto riuscirà a far sparire le prove del suo gps.

Beautiful, anticipazioni di lunedì 24 agosto 2020 su Canale 5

Nell’episodio della soap opera americana Beautiful di lunedì, Thomas penserà bene di manipolare suo figlio Douglas. Il Forrester Junior gli spiegherà che se vuole Hope nella sua vita, dovrà convincerla a sposarlo. A quel punto, gli darà un anello, dicendogli di fare la proposta alla bella Logan.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Douglas si presenterà davanti ad Hope e, con tanto di anello, le proporrà di sposare suo padre Thomas. La stilista sarà titubante, anche perché i suoi ricordi saranno proiettati ad un anno esatto fa, quando scoprì di essere incinta della sua primogenita Beth. Ci vorrà ancora del tempo per superare il lutto e Hope non desidera altro.

I dubbi di Brooke

Gli spoiler delle prossime puntate di Beautiful confermano che, alla fine, Hope accetterà di sposare il perfido Thomas. Ormai per lei la vita non ha più senso, visto che ha perso sia Beth che Liam. La sua unica preoccupazione sarà quella di far felice il piccolo Douglas e sarà solo per questo motivo che acconsentirà a diventare la moglie di Thomas.

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda lunedì 24 agosto 2020 su Canale 5, Brooke continuerà a sospettare della buona fede di Thomas. La Logan non sembra però trovare supporto in Ridge che, al contrario, crede nella nuova coppia e ha cieca fiducia in suo figlio. L’unico che darà retta a Brooke sarà Liam. Nei futuri episodi, sarà proprio Liam a iniziare ad indagare sulla scomparsa di Beth, arrivando ad una verità sconvolgente che cambierà per sempre la sua vita.