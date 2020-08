Il Segreto, trama del 24 agosto 2020: Pepa accusata di omicidio

Il Segreto va in onda lunedì 24 agosto 2020 su Canale 5. Cosa succederà? Protagonista sarà Pepa che verrà accusata di aver ucciso il figlio di Angustias. La moglie di Ttistan, dopo aver partorito, ha dovuto affrontare la perdita del bimbo. A dare la colpa alla levatrice sarà proprio la donna, certa che se fosse intervenuto il dottor Alberto non sarebbero andate così le cose.

Intanto Soledad sarà in pena per il suo amore perduto Juan, furioso per aver scoperto del tradimento con il marchese. Purtroppo, il Castaneda non sa che si tratta di un piano ordito da Francisca e la perfida Mercedes, piano nel quale è ovviamente implicato il nobile, deciso a sposare la bella Soledad.

Una tragedia ha colpito Angustias e Tristan. La donna, in preda alle doglie, è stata assistita da Alberto e Pepa. Se il medico propendeva per un cesareo, la levatrice ha preferito usare le sue erbe e optare per un parto naturale. Nelle scorse puntate della soap Il Segreto, abbiamo così visto Angustias dare alla luce un bimbo con estrema fatica, che ha smesso di respirare poco dopo.

La sua furia sarà terribile. Nella puntata de Il Segreto in onda lunedì, Francisca e Angustias useranno a loro favore la tragedia per mettere alla gogna Pepa. Le due la accuseranno di omicidio, sperando nella pena di morte. La Balmes si troverà davvero nei guai e nessuno sembrerà volerla aiutare.

Hipolito ha un’idea folle

Continuando con le trame della puntata de Il Segreto che andrà in onda lunedì 24 agosto 2020 su Canale 5, vedremo Hopolito intraprendere la carriera da becchino, convinto di fare soldi e fortuna. A nulla serviranno le prediche di Dolores, disperata per la ”follia” del figlio.

Inoltre, Soledad si metterà in cerca di Juan, che sembra sparito nel nulla. Il Castaneda non ha intenzione di parlarle e sarà disperato per il tradimento. Pare che il piano tra il perfido marchese e Marlen stia funzionando, con grande gioia di Francisca che non vede l’ora di vedere Soledad accasata con un uomo ricco e influente.

Purtroppo, ci vorrà ancora del tempo prima che Juan capisca che Soledad è stata tratta in inganno. Ricordiamo che la soap opera iberica Il Segreto andrà in onda anche a settembre con le repliche della prima, indimenticabile, stagione che sta registrando ascolti record. Nei prossimi mesi invece, verrà trasmessa l’ultima stagione della soap, già conclusa in terra iberica.