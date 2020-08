Maria Giovanna Elmi compie 80 anni: ‘In realtà me ne sento 40’

Maria Giovanna Elmi compie 80 anni. Intervistata da Laura Costantini di Grand Hotel, la celebre Signorina Buonasera ha dichiarato: “In realtà me ne sento 40”. Ha inoltre anticipato che in autunno tornerà in tv con un programma del tutto inedito che ha inventato assieme alla sua grande amica ed ex collega Rosanna Vaudetti.

Laura Costantini, nel suo articolo, ha dichiarato di essere stata sorpresa dinanzi a tale notizia del tutto inaspettata. L’intervista per Grand Hotel è avvenuta a Tarvisio (Udine) dove Maria Giovanna si è trasferita 20 anni fa dopo essersi sposata con il celebre imprenditore Gabriele Massarutto.

Maria Giovanna Elmi: il compleanno con le amiche

Maria Giovanna Elmi ha festeggiato i suoi 80 anni assieme alle sue grandi amiche Rosanna Vaudetti (82 anni) e Mariolina Cannuli (79). Feste anticipate in realtà, dato che il suo giorno di nascita è il 25 agosto. Per chi non lo sapesse, Maria Giovanna Elmi è una delle storiche Signorine Buonasera, quelle bellissime ragazze che apparivano a mezzo busto in tv annunciando i programmi che sarebbero andati di lì a poco in onda. Maria Giovanna è conosciuta anche come la Fatina. Questo perché anni fa condusse un programma per bambini assieme a Mal: “Il dirigibile”. Nello show interpretava proprio una fatina amatissima da grandi e piccini.

Nuova avventura in tv

Laura Costantini ha chiesto a Maria Giovanna Elmi come mai abbia deciso di riprendere l’avventura televisiva a 80 anni. Quest’ultima ha risposto: “Perché mi sento ancora giovane e in forma”. Maria Giovanna e la sua amica Rosanna Vaudetti hanno in mente un nuovo progetto da presentare in tv. Un progetto presentato, a dire di Maria Giovanna, anche alla Rai, ma finora non era pervenuta alcuna risposta. Di recente però c’è stato il responso: la prima puntata del nuovo show andrà in onda a settembre su Rai 1.

Curiosità sul nuovo show

Maria Giovanna Elmi ha anticipato a Grand Hotel che il nome del suo nuovo show è “Non si preoccupi, ci pensiamo noi”. Durerà 40 minuti, durante i quali lei e Rosanna Vaudetti risolveranno alcuni problemi quotidiani. Ad esempio, spiegheranno quale sarà il miglior modo per ritrovare un micio scappato da casa, oppure come ritrovare una collana smarrita.

Il tutto sarà presentato in chiave molto ironica con diversi sketch comici e qualche battuta. Maria Giovanna Elmi ha paragonato questo show a una nuova Casa e Vianello di Sandra Raimondo. A scrivere i dialoghi è stata Rosanna Vaudetti. “È bravissima come autrice e le assicuro che sarà uno spasso” ha dichiarato Elmi.