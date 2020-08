Oroscopo 22 agosto 2020: Vergine in rinascita, Capricorno esuberanti

L’Oroscopo del 22 agosto denota una bella rinascita per i nati sotto il segno della Vergine. I Capricorno, invece, saranno un vortice di emozioni ed entusiasmo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questa non è la giornata adatta per prendere delle decisioni importanti. Oggi vi sentite un po’ frustrati e insoddisfatti e questo potrebbe provocarvi qualche malumore di troppo. In amore potrebbero esserci delle discussioni. Se chi vi ama, però, capirà il vostro stato d’animo, lo stesso non può dirsi per i colleghi o per il vostro datore di lavoro, quindi, prestate attenzione.

Toro. Coloro i quali hanno fatto tesoro della saggezza e della pazienza in questo periodo, potranno cominciare a raccogliere i frutti del duro lavoro. Questi mesi non sono stati semplici, ad alti e bassi avete vissuto momenti parecchio turbolenti, ma adesso è giunto il momento di recuperare e di pensare un po’ di più a voi stessi.

Gemelli. Il fine settimana si prospetta davvero scoppiettante per i nati sotto questo segno. Oggi avrete l’opportunità di fare nuove conoscenze e di incontrare qualcuno di molto interessante. Se, invece, siete in coppia, approfittate del weekend per concedervi qualche momento romantico con il partner. Godetevi questo momento di fortuna.

Cancro. L’Oroscopo del 22 agosto denota una giornata all’insegna dello sfarzo. Oggi non baderete a spese e vi sentite desiderosi di levarvi qualche sfizio e concedervi qualche momento per voi o per la vostra famiglia. Cercate di non sperperare troppo, però, perché potreste pentirvi. Nel lavoro vi sentite tranquilli e non c’è nessuna turbolenza all’orizzonte.

Leone. Questa giornata si prospetta decisamente tranquilla dal punto di vista sentimentale. Vi sentite appagati e leggeri e questo gioverà moltissimo nei vostri rapporti interpersonali. Nel lavoro sarete capaci di dosare umiltà e autorevolezza e questi due aspetti in concomitanza vi regaleranno delle belle soddisfazioni e vi faranno guadagnare posizioni.

Vergine. Se in questi giorni siete stati dominati da un po’ di dubbi e di incertezze in merito al futuro, a partire dalla fine di questa settimana comincerete a guardare la vita con molta più decisione e ottimismo. Lasciatevi travolgere dalla passione ed evitate di frenarvi continuamente come spesso siete soliti fare. Nel lavoro non vi potete lamentare di nulla.

Previsioni 22 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna entra nel vostro segno e questo vi aiuterà a guadagnare un po’ autostima. A partire da oggi potrete finalmente dedicarvi maggiormente alla cura del vostro corpo e della vostra mente. Questo vi conferirà grande fascino e sicurezza anche dal punto di vista lavorativo. Approfittatene per avanzare delle richieste.

Scorpione. La giornata odierna si prospetta caratterizzata da una buona percentuale di leggerezza. Oggi non avrete bulla di cui preoccuparvi e vi sentite leggeri, come forse non capitava da tanto tempo. Sia in amore sia nel lavoro non ci saranno situazioni in grado di provocarvi turbamenti. Preparatevi perché a breve ci saranno delle belle sorprese.

Sagittario. Oggi vi sentite particolarmente allegri e festosi. Questi giorni li avete vissuti un po’ sottotono, pertanto, adesso è giunto il momento di guardare con un ottimismo differente al futuro. In amore si stanno risolvendo delle questioni in sospeso e, finalmente, potrete pensare a fare progetti importanti. Nel lavoro ci sono molte cose a cui badare.

Capricorno. L’Oroscopo del 22 agosto 2020 denota una giornata particolarmente produttiva. Oggi vi sentite carichi di emozioni e di spirito d’iniziativa. Le persone che vi circondano non potranno fare a meno di lasciarsi travolgere dalla vostra potenza. Sfruttate questo momento per cimentarvi in nuove conoscenze o in nuove attività lavorative.

Acquario. Questi giorni non li avete vissuti esattamente al top dal punto di vista psicologico. Avete avuto diversi pensieri e cose a cui badare, ma da adesso potete tirare un sospiro di sollievo. Godetevi questi giorni di leggerezza per pensare un po’ di più alla vostra vita e a ciò che vi piace e vi interessa davvero. In amore farete scintille.

Pesci. In questo periodo cvi sentite molto creativi. La vostra mente è un frullatore di idee, ma è necessario trasformare ciò che si trova nella vostra testa in qualcosa di pratico e concreto. Se non riuscite a realizzare un progetto a cui state lavorando o avete in mente da tempo fatevi aiutare da chi ne sa più di voi. Chiedere aiuto non è un atto di debolezza.