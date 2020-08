Barbara D’Urso accusata sul web di essere finta, “Falsona gallina…” (Foto)

Barbara D’Urso si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare in onda, a metà settembre, con i suoi tre programmi. Come è solita fare normalmente, la D’Urso ha postato alcuni scatti che la vedono impegnata in un momento di jogging. Fotografie, però, che hanno scatenato il web che non ha perso occasione per creare nuove accuse contro di lei.

Le accuse a Barbara D’Urso, difatti, non sono una novità né per la conduttrice né per i suoi fans. La conduttrice, però, pare prendere il tutto con molta filosofia e continua a postare foto che, puntualmente, generano qualche polemica. Quali sono state, stavolta, le parole che le sono state rivolte? Vediamolo insieme.

Barbara D’Urso sempre vittima di attacchi

Barbara D’Urso pare quasi sfidare tutti coloro che, puntualmente e ad ogni pubblicazione, la attaccano sui social. Nei mesi scorsi, specie durante e nell’immediato dopo lockdown, in tanti l’hanno accusata di essere finta e di condividere foto in cui si mette solo in posa per farsi pubblicità. Nessuna naturalezza, quindi, sarebbe intravista nei post che la conduttrice continua a condividere sul proprio profilo social.

L’ennesima “sfida” è partita pochissimi giorni fa con la pubblicazione di alcuni scatti mentre fa jogging. Ad incrementare eventuali polemiche ci si mette anche la didascalia che recita semplicemente “Corro?!?”. Il riferimento è chiaro. Se, infatti, da un lato Barbara D’Urso si mostra in scatti intenti a correre, dall’altra, ormai certa che alcuni metteranno in dubbio anche queste foto, sembra chiedere a tutti se stia correndo oppure no. Una didascalia ironica che non è affatto passata inosservata.

La reazione sui social

Come anch Barbara D’Urso, di certo, si aspettava, i commenti al suo ultimo post non si sono fatti attendere. In pochi minuti ne sono arrivati davvero moltie parecchi di questi la accusano semplicemente di essere semplicemente in posa. “Corre corre ma è sempre ferma là” scrive qualcuno. Altri, poi, scrivono “Finta in tutto, anche in questo” o “Le solite foto finte, Demen*e falsona gallina“.

Se gli haters hanno duramente criticato Barbara D’Urso con commenti al vetriolo, non è mancato il sostegno dei fans. “Complimenti Barbara, sei sempre al top” le scrivono alcuni mentre altri si soffermano a complimentarsi con la conduttrice che, a 60 anni suonati si mantiene davvero molto in forma. Quali saranno le prossime reazioni della conduttrice? Post provocatori e didascalie ironiche non mancheranno e faranno scatenare il web. Che la D’Urso ci provi gusto?