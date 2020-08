Chanel Totti finisce in copertina a 13 anni, il web insorge (Foto)

Chanel Totti, la primogenita di Francesco Totti ed Ilary Blasi, ha da poco compiuto 13 anni. Avevamo letto gli auguri speciali che papà Francesco le aveva dedicato sui social manifestandole tutto il suo amore ed il suo orgoglio. Adesso si torna a parlare dei due dal momento che sono finiti entrambi sulla copertina di un noto settimanale italiano.

Una foto che avrebbe potuto rappresentare un semplice momento di relax al mare per la famiglia Totti ma che ha sollevato, invece, un vero putiferio sul web. In molti, infatti, si sono detti indignati perché la foto in questione non mostra solo il rapporto padre/figlia ma tende a mettere in risalto il fisico della tredicenne. Cos’è accaduto? Vediamolo.

Chanel Totti in copertina con papà Francesco

Il settimanale Gente, nell’ultimo numero, ha inserito Francesco Totti e Chanel Totti in copertina. Nulla di male se non fosse che la foto in questione, scattata durante la vacanze al mare, mette un po’ troppo in risalto il corpo della ragazzina. Una copertina che in tanti si sono affrettati a definire “da urlo” ma che vede un’adolescente in spiaggia, molto bella, con il viso naturalmente oscurato (trattandosi di una minorenne) e in costume.

Se, infatti, il viso viene giustamente nascosto (come prevede la normativa italiana per i minori di anni 18), la foto in questione mostra in maniera molto evidentemente le forme della ragazzina. Il di dietro, in particolare, è apparso evidenziato in maniera molto eccessiva, forse anche a causa della posa di Chanel Totti. Un po’ troppo per una tredicenne per la quale si parla già di una fortissima somiglianza con mamma Ilary Blasi.

Le critiche del web

Se Chanel Totti è ormai nota per la sua bellezza, la foto di copertina di Gente ha suscitato un vespaio di polemiche sui social e, in generale, sul web. Secondo i più, in questo scatto, ci sarebbe un’eccessiva “sessualizzazione del corpo di una bambina“. Una cosa molto grave se dovesse essere davvero confermata e un messaggio errato che è passato, dunque, dalle pagine del settimanale in questione.

E tutto questo nonostante Chanel Totti sia cresciuta davvero molto in fretta ed abbia evidenziato, più voltee, di non vedere l’ora di diventare grande. Ogni cosa, però, a suo tempo e a 13 anni una foto del genere, forse, era inopportuna. Tra i pareri più o meno unanimi del web, cosa penseranno Ilary Blasi e Francesco Totti? I due non hanno ancora rilasciato commenti.