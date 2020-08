Natalia Titova su Amici di Maria De Filippi “È stato il mio punto di svolta…”

Natalia Titova è tra le insegnanti scelte da Maria De Filippi per la scuola di Amici. Dopo Ballando con le Stelle, quella al talent show di Queen Mary è l’esperienza televisiva più importante, quella in cui ha imparato tanto e ha avuto tante soddisfazioni. All’orizzonte potrebbe anche esserci un ruolo più importante per lei che potrebbe, si vocifera, entrare in commissione durante la prossima edizione.

Nel frattempo, però, Natalia Titova si è soffermata a raccontare questa sua esperienza durante una recente intervista. L’insegnante ha messo l’accento su quelli che sono gli aspetti più importanti per lei nell’arte della danza e del suo insegnamento ai giovani. Cos’ha detto? Vediamolo insieme.

Natalia Titova dopo Ballando con le Stelle

Dopo aver partecipato, raccogliendo molti consensi, per ben 9 anni di seguito a Ballando con le Stelle, Natalia Titova ha deciso di abbandonare il programma di Milly Carlucci. Ed è così che, chiusa la nona stagione (dopo aver vinto il programma in coppia con Emanuele Filberto di Savoia nel 2009), la danzatrice ha cambiato completamente fronte. Erano diversi mesi, lo ha confessato lei stessa, che pensava di passare all’insegnamento della danza.

L’occasione per realizzare questo sogno le è stata offerta da Maria De Filippi che, nel 2015, le ha proposto il ruolo di insegnante all’interno della scuola di Amici. Nel momento stesso in cui ha deciso di accettare questo passaggio importante, Natalia Titova si è trovata ad affrontare non poche critiche provenienti sia dal pubblico che dalle colleghe di Ballando con le Stelle. La donna, però, ha deciso di accettare e di diventare insegnante di danza.

La svolta

Natalia Titova, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha chiarito come la proposta di Maria De Filippi di entrare a far parte dell’organico degli insegnanti di Amici le abbia realmente cambiato la vita. “È arrivata al momento giusto” ha sottolineato la donna, proseguendo “Quando nella mia testa si era già rinforzata l’idea che da ballerina sarei dovuta diventare insegnante”.

Ancora oggi Natalia Titova considera la scelta di partecipare ad Amici come il cambiamento migliore della propria vita. “Amici è il mio punto di svolta” ha dichiarato, sottolineando come il cambiamento sia stato drastico sia sul lavoro che nella vita in generale. Non è un caso se in molti, adesso, la vorrebbero vedere nella commissione. Alessandra Celentano, di certo, non ne sarebbe entusiasta dato che tra le due non scorre buon sangue per visioni sulla danza completamente diverse.